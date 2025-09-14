高市府硬起來！ 昨晚查獲美濃列管農地坑洞又違法 再扣2台怪手

高雄市府跨局處針對美濃農地坑洞展開「密集地毯式巡查」，環保局昨晚接獲警方通報，前往成功段列管坑洞土地查獲現場有2台怪手正在作業，涉非法掩埋廢棄物，立即調派拖板車執行行政扣留，另將張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機依廢清法共裁處900萬元，全案移送法辦。

昨晚7時35分，警方於美濃區吉洋里成功段土地巡查，發現一輛車輛因地勢泥沼下陷受困，現場並有2台怪手進入，情形可疑。

環保局調查，此處為專案列管坑洞，警方到場時，黃姓司機企圖移動怪手，警方立即留置人車；稽查人員確認現場共有2台怪手，立即調派拖板車執行行政扣留。

環保局指出，該筆土地張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機，未經許可提供土地回填廢棄物，依廢棄物清理法36條規定，各裁處最高300萬，合計900萬元罰鍰外，並移送法辦。