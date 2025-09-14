直擊「美濃大峽谷」這條路砂石車來去 塵土飛揚如入無人之境

高雄美濃農地「大峽谷」盜採案接連曝光，記者直擊從國道下里港交流道，繞進高96鄉道後，多輛砂石車來來去去，塵土飛揚，2旁或左側有多積如小山的砂石以及砂石場；高市府環保局官員指出 ，砂石車導致塵土飛揚的汙染現象，可依空汙法開罰。

高雄「美濃大峽谷」連環爆，高市府遭外界質疑僅對地主和運輸業者開罰，後續卻未追蹤，放任土地被開挖成大峽谷，後民進黨猛攻揭弊的立委柯志恩和其中一處大峽谷盜採砂石案的地主、前議員助理同框是「自盜自演」，柯志恩日怒斥民進黨造謠，提告民進黨涉妨害名譽。

「美濃大峽谷」連日來引發藍綠政治攻防，高市府稱要聯合大掃蕩，記者直擊，要進入美濃大峽谷區域、砂石車必經之處的高96鄉道多達2、30輛砂石車來來去去。

高96鄉道旁就是河堤的防汛道，道路左側有合法的砂石場，車子行經之處可見有多處碎石堆積成的小山，其中有一段路面已被大型砂石車輾壓看不出是柏油路，出現許多大小坑洞，車子駛過彈跳就像玩越野賽。

不僅道路被輾壓不堪，多輛砂石車交會經過之處，塵土飛揚，即使是合法砂石車，看得出來進出處均未灑水才惹出「塵埃」現象；記者詢問環保局官員，官員指，若造成塵土飛揚的狀況，可依空汙法依法開罰。