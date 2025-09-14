聽新聞
0:00 / 0:00

高雄馬頭山廢棄物未清 環團盼陳其邁震怒查辦

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄馬頭山今年2月遭濫倒2800公噸事業廢棄物，至今仍未清理，居民憂心汙染水源與環境。圖／馬頭山自然人文協會提供
高雄馬頭山今年2月遭濫倒2800公噸事業廢棄物，至今仍未清理，居民憂心汙染水源與環境。圖／馬頭山自然人文協會提供

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初馬頭山遭非法掩埋棄置2800公噸廢鋁土等事業廢棄物，嚴重危害水源與環境，至今遲未清理，環團痛批市府無作為，會長黃惠敏籲陳其邁「也能震怒一下」，盡速清除。

高雄市環保局指出，此案經橋頭地檢署偵結，9月1日將司機等7名汙染行為人依違反廢棄物清理法起訴，並各重罰300萬元，限期本月21日前完成清除，逾期環保局將代為清除並求償，清理前會持續加強巡查並以帆布覆蓋。

馬頭山附近山坡地2月遭濫倒事廢，有太空包裝廢鋁土、飛灰、電子產業絞碎料及廢風管、滅火器、營建廢土等，充斥刺鼻味。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，當時居民深夜聽到大型機具作業聲響，砂石車、挖土機頻繁進出，業者還謊稱是整地，檢警環獲報逮7名嫌犯，但至今廢棄物仍堆置現場，日曬雨淋、揚塵飄散汙染社區。

檢警環初估堆置掩埋的廢棄物約2800公噸，台南社大環境小組評估廢棄物中，黑色飛灰汙染環境最大，其中，鋅超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍，傾倒地附近有湖泊及二仁溪，汙染會影響人體免疫系統、生殖能力。

馬頭山鄰近阿公店越域引水隧道及湖泊，屬生態敏感與水源涵養區，居民憂心若汙染滲入地下水，後果不堪設想，更不滿部分土地屬市府所有，卻未見市府積極作為。

黃惠敏說，4月地球日北上當面向賴清德總統陳情，總統府也列專案管理，6月高雄副市長林欽榮曾開會承諾盡速處理，但至今毫無進展，廢棄物還是原封不動。

她質疑，主管機關為何無法及時制止破壞行為？背後是否存在有力人士庇護？美濃、大樹等地接連發生破壞環境案件，同為受害地區，深知居民對抗這類案件的憤怒與無力感，當官方怠惰消極，奸商與地主所受懲處又遠輕於不法獲利，加上背後的勾結結構，根本無法遏止濫倒廢棄物案件。

農地 高雄市

延伸閱讀

陳其邁嗆張善政過去不修財劃法 他反擊：當過副院長別講幹話

高雄馬頭山非法棄置逾半年未處理 環團拜託陳其邁也震怒一下

陳其邁嗆「做過院長為何不修財劃法？」 張善政：藍綠都有責任

籌款爭議…陳其邁喊朝野放下屠刀：誰犯錯就該誰解決

相關新聞

高雄馬頭山廢棄物未清 環團盼陳其邁震怒查辦

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初馬頭山遭非法掩埋棄置2800公噸廢鋁土...

美濃大峽谷案柯志恩提告 民進黨：勿濫用司法資源

美濃「大峽谷」案引發政治波瀾，民進黨今天在臉書上說「柯志恩爆破自家特助」。國民黨立委柯志恩回應，面對抹黑詆毀，一定告到底...

高市府駁斥柯志恩說法 已對美濃大峽谷盜採案前議員特助開罰300萬

立委柯志恩今開記者會，說明服務處受理美濃農地盜採砂石坑洞案的陳情過程。高市府表示，柯的說法與事實不符，美濃盜採案件全數皆...

按鈴申告了！柯志恩提告民進黨造謠 駁大峽谷地主是「自家特助」

高雄美濃「大峽谷」盜採砂石連環爆，民進黨指控國民黨立委柯志恩是「砂石幫打手」，影射大峽谷地主之一是「藍營自家特助」，柯志...

綠營酸美濃天坑「自盜自演」！同框疑盜採砂石兇手 柯志恩喊告

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，民進黨中央及議員接連批評立委柯志恩「自盜自演」、「是砂石幫的打手」。柯志恩說，遭綠營爆料本...

高雄馬頭山非法棄置逾半年未處理 環團拜託陳其邁也震怒一下

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初爆發的馬頭山非法棄置案，至今已過半年仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。