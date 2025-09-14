高雄馬頭山廢棄物未清 環團盼陳其邁震怒查辦

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初馬頭山遭非法掩埋棄置2800公噸廢鋁土等事業廢棄物，嚴重危害水源與環境，至今遲未清理，環團痛批市府無作為，會長黃惠敏籲陳其邁「也能震怒一下」，盡速清除。

高雄市環保局指出，此案經橋頭地檢署偵結，9月1日將司機等7名汙染行為人依違反廢棄物清理法起訴，並各重罰300萬元，限期本月21日前完成清除，逾期環保局將代為清除並求償，清理前會持續加強巡查並以帆布覆蓋。

馬頭山附近山坡地2月遭濫倒事廢，有太空包裝廢鋁土、飛灰、電子產業絞碎料及廢風管、滅火器、營建廢土等，充斥刺鼻味。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，當時居民深夜聽到大型機具作業聲響，砂石車、挖土機頻繁進出，業者還謊稱是整地，檢警環獲報逮7名嫌犯，但至今廢棄物仍堆置現場，日曬雨淋、揚塵飄散汙染社區。

檢警環初估堆置掩埋的廢棄物約2800公噸，台南社大環境小組評估廢棄物中，黑色飛灰汙染環境最大，其中，鋅超過土壤管制標準11.5倍，是原環境土壤的230倍；銅超過土壤管制標準5倍，是原環境土壤的53倍，傾倒地附近有湖泊及二仁溪，汙染會影響人體免疫系統、生殖能力。

馬頭山鄰近阿公店越域引水隧道及湖泊，屬生態敏感與水源涵養區，居民憂心若汙染滲入地下水，後果不堪設想，更不滿部分土地屬市府所有，卻未見市府積極作為。

黃惠敏說，4月地球日北上當面向賴清德總統陳情，總統府也列專案管理，6月高雄副市長林欽榮曾開會承諾盡速處理，但至今毫無進展，廢棄物還是原封不動。

她質疑，主管機關為何無法及時制止破壞行為？背後是否存在有力人士庇護？美濃、大樹等地接連發生破壞環境案件，同為受害地區，深知居民對抗這類案件的憤怒與無力感，當官方怠惰消極，奸商與地主所受懲處又遠輕於不法獲利，加上背後的勾結結構，根本無法遏止濫倒廢棄物案件。