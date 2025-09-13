美濃大峽谷案柯志恩提告 民進黨：勿濫用司法資源

美濃「大峽谷」案引發政治波瀾，民進黨今天在臉書上說「柯志恩爆破自家特助」。國民黨立委柯志恩回應，面對抹黑詆毀，一定告到底，已委由市黨部至雄檢提告妨害名譽。

民進黨對此表示，本著公共議題必須合理評論立場，柯志恩自詡要參選下屆高雄市長又自稱勤跑基層，理應對地方關係有所了解，呼籲柯志恩與國民黨，勿濫用司法資源，來逃避社會的質疑。

美濃農地遭盜採、濫倒事件引發各界關注，國民黨立委柯志恩近日接獲不少陳情也多次至美濃會勘。民進黨高市議員鄭孟洳昨天表示，美濃「大峽谷」案遭盜採的地主之一，就是曾與國民黨立委柯志恩一起會勘的無黨籍高市議員朱信強特助石麗君。朱信強在第一時間致歉並開除特助。

民進黨今天在臉書（Facebook）上發文表示，柯志恩在美濃天坑案爆破自家特助，與盜採地主站在一起簡直「自盜自演」；並質疑柯志恩與疑似盜採砂石地主同框，「是想施壓什麼嗎？有臉說自己什麼都不知道嗎？」

柯志恩今天下午開記者會表示，自己要面對烏賊戰就是要直球對決，今年7月接獲民眾陳情指出，農地有砂石車頻繁進出，道路遭破壞；陳情人從4月開始透過市府1999多次陳情，6月具狀陳情雄檢，「陳情人就是沒有獲得積極回應，才透過簡訊請求我們的協助。」

柯志恩說，民進黨中央臉書圖檔寫了「自家特助」，請問民進黨市議員、市黨部都沒有跟中央黨部說明嗎？「請問民進黨小編，朱信強是國民黨的議員嗎？」

柯志恩表示，「民進黨罪證確鑿、睜眼說瞎話」，面對問題民進黨從黨中央、市議員不斷牽拖、影射，「難道那幾百個天坑是我挖出來的嗎？我要演什麼？我演完後陳其邁演出震怒、檢方演出羈押，難道大家都是配合好的嗎？編劇本要有邏輯。」

記者會後，柯志恩委託國民黨議員邱于軒、許采蓁和市黨部發言人張永杰等人至雄檢向民進黨提出告訴。邱于軒在現場接受媒體聯訪表示，很遺憾民進黨發揮造謠抹黑的功力，指涉石麗君是柯志恩的特助，今天是提告民進黨妨害名譽。

民進黨對此表示，從照片顯示，與柯志恩一同至美濃盜採砂石案現場的議員特助石麗君有所互動，而石麗君為已列管的提供濫採坑洞地主，這已有高市府公開資訊證明無誤。

民進黨說，會被妳帶去的人正是議員助理，是支持妳的人，這是合理推論。民進黨本著公共議題必須合理評論的立場，呼籲柯志恩與國民黨，勿濫用司法資源，來逃避社會的質疑。