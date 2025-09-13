聽新聞
0:00 / 0:00
按鈴申告了！柯志恩提告民進黨造謠 駁大峽谷地主是「自家特助」
高雄美濃「大峽谷」盜採砂石連環爆，民進黨指控國民黨立委柯志恩是「砂石幫打手」，影射大峽谷地主之一是「藍營自家特助」，柯志恩今天怒駁，斥民進黨是在造謠，委由市議員邱于軒及許采蓁赴高雄地檢署按鈴申告，提告民進黨涉妨礙名譽。
柯志恩今天下午在高雄市黨部開記者會表示，她揭露大樹光電場及美濃大峽谷案，導致綠營詆毀她人格，但她7月接獲居民陳情後，立刻就到美濃會勘，居民抱怨當地不斷有砂石車進出擾民，4月就透過1999陳情、6月向地檢署具狀陳情，都未獲得積極回應。
不過民進黨今天在臉書發文直指，柯志恩在美濃案中一同會勘的議員特助石麗君是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，質疑柯志恩與盜採砂石凶手同框，簡直是「自盜自演」，更質疑柯「有臉說自己什麼都不知道嗎？該向權益受損的高雄市民好好道個歉，別再裝沒事了」。
柯志恩反駁，民進黨中央臉書以「爆破自家特助」形容這位特助與她的關係，但明明朱信強是「無黨籍」議員，2022市長選舉時還支持市長陳其邁，石姓特助也曾陪著民進黨立委林岱樺跑行程，完全跟國民黨無關，因此她要提告民進黨，無法接受民進黨扭曲事實、造謠及睜眼說瞎話。
國民黨市議員邱于軒及許采蓁、市黨部發言人張永杰今下午4時許赴高雄地檢署按鈴申告，具刑事告訴狀提告民進黨妨礙名譽，並以民進黨臉書貼文及媒體報導截圖為證據，呼籲檢方查辦。
邱于軒表示，該被指是地主之一的石姓特助是無黨籍議員朱信強的特助，與國民黨無關，卻被民進黨造謠是藍營、柯志恩的「自家特助、自家人」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言