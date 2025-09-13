綠營酸美濃天坑「自盜自演」！同框疑盜採砂石兇手 柯志恩喊告

高雄美濃農地違法採砂案連環爆，民進黨中央及議員接連批評立委柯志恩「自盜自演」、「是砂石幫的打手」。柯志恩說，遭綠營爆料本身也是大峽谷地主之一的石麗君是無黨籍議員朱信強的特助，過去也曾協助立委林岱樺，綠營扭曲事實、造謠、睜眼說瞎話，今天下午將赴高雄地檢署正式提告妨礙名譽。

民進黨臉書今天貼文直指柯志恩在美濃天坑案爆破自家特助，簡直是「自盜自演」。柯直衝第一線會勘，一起會勘的議員特助石麗君，竟然就是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，直接大翻車！柯志恩和疑似盜採砂石兇手同框，是想施壓什麼嗎？有臉說自己什麼都不知道嗎？該向權益受損的高雄市民好好道個歉，別再裝沒事了！

民進黨高雄市黨部主委黃文益也抨擊，柯志恩一再推託卸責，遇事只會說「不知情」來切割，毫無承擔可言，「做賊喊抓賊」，被砂石幫當成「棋子」不自知。民進黨議員鄭孟洳昨揭露柯志恩上演與盜採砂石案地主一起會勘的荒謬戲碼，今天續批柯志恩是砂石幫打手。

柯志恩今天下午在高市黨部開記者會回擊說，她接連揭發大樹和山光電場及美濃好幾場大峽谷案件，導致綠營對她採取烏賊戰、詆毀人格，事實上陳情人4月就透過1999陳情，抱怨美濃吉洋里不斷有砂石車進出擾民，6月也向地檢署具狀陳情，因皆未獲得積極回應，所以7月才又以簡訊向她請求協助。

柯志恩說，7月接獲陳情後，她馬上請助理安排，委請議員林義迪發函給市府單位，擇定8月8日一起到吉洋里會勘，當天有經發局、地政局及工務局等單位，朱信強特助石麗君未受邀，但也有到場關切。

柯志恩質疑，針對石麗君涉及的盜採案，高市經發局罰款100萬元，8月8日美濃吉洋會勘當天，市府相關單位都有出席，但他們對於所謂的「地主」完全不認識也沒有反應，還讓石跟著一起會勘，「市府單位已經提出查處對象沒感覺，我怎會清楚？」

柯志恩說，一些議員隨便打烏賊戰就算了，今天竟然連黨中央臉書也出來，並以「爆破自家特助」形容這位特助與她的關係，明明朱信強是無黨籍議員，2022市長選舉時還支持市長陳其邁，石姓特助也曾陪著立委林岱樺跑行程，完全跟國民黨無關，所以她要向民進黨中央正式提告，無法接受民進黨扭曲事實、造謠及睜眼說瞎話。

立委柯志恩暴怒說，議員朱信強前特助石麗君（左一）過去也常陪民進黨立委林岱樺跑行程，怎會算是她的「自家助理」。記者徐白櫻／翻攝