高雄馬頭山非法棄置逾半年未處理 環團拜託陳其邁也震怒一下

高雄市盜採砂石與非法棄置廢棄物事件層出不窮，市長陳其邁多次震怒要求嚴查嚴辦，但年初爆發的馬頭山非法棄置案，至今已過半年仍未清除。馬頭山自然人文協會痛批市府多次對其他案件「震怒」表態，卻遲遲未處理馬頭山，協會長黃惠敏更直言「希望陳其邁市長也能震怒一下，讓這裡的廢棄物盡快被清理」。

黃惠敏指出，今年2月，居民半夜聽到大型機具作業聲響，砂石車、挖土機頻繁進出，起初業者謊稱是整地，後來越看越不對勁，居民與協會蹲點蒐證40多天向檢方舉報後，檢警逮捕7名嫌犯，最後都以數萬元交保，但廢棄物卻仍堆置現場，日曬雨淋間揚塵飄散汙染社區，居住權益嚴重受損。

馬頭山鄰近阿公店越域引水隧道及湖泊，屬生態敏感與水源涵養區，若汙染滲入地下水，後果將不堪設想，更令人不滿的是，部分土地屬市府所有，卻未見市府主動作為。

黃惠敏表示，4月地球日北上當面向總統賴清德陳情，總統府也列入專案管理，6月副市長林欽榮也曾召開會議，承諾盡速處理，半年多過去毫無進展，廢棄物還是原封不動。

她質疑，主管機關為何無法及時制止破壞行為？行為人與地主究竟遭到多重裁罰？背後是否存在有力人士庇護？政府是否真的有在巡查？身為同樣的受害地區，深知居民對抗這類事件的憤怒與無力感，當官方怠惰消極，奸商與地主所受懲處又遠輕於不法獲利，加上背後的勾結結構，根本無法遏止事件一再重演。

對此，環保局回應，案件仍在刑事偵辦中，現場涉及證據保全，須待檢警完成調查、釐清行為人後才能清理。依廢棄物清理法規定，清理責任優先由行為人負擔，再追溯至地主。然而地主表示，對濫倒案件毫不知情，否認有重大過失。