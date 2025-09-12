高雄農田濫倒廢棄物不斷死灰復燃 里長：罰款無法遏止

高雄大樹農地填埋廢棄物連環爆，環保局今天曝光主動查獲大樹區田寮段農地遭回填大量廢棄物，開罰兩名地主共600萬元，並報請檢察官指揮偵辦。但當地里長指，該農地2年多來濫倒廢棄物檢舉多次都草草結案，不斷死灰復燃。環保局回應，去年3月接獲檢舉到場查看，未查獲廢棄的塑膠、磚塊、水管皮等營建混合廢棄物，認定是乾淨的土方未開罰。

此次查獲的田寮段農地位在興田里仙坑部落、鄰近佛陀紀念館南側，是一塊凹陷的山坡地，由兩名地主持有，面積約6500平方公尺。

興田里長曾金益直指，該處近年持續被不肖業者濫倒廢棄物，2、3年來居民不斷向市府檢舉、也打給1999投訴，只有開罰了事、後續也沒再追蹤恢復原狀。

近期，該農地又被發現車輛頻繁進出且廢棄物「堆積如山」，卻不見取締，昨晚網友在社群平台踢爆濫倒廢棄物有死灰復燃的跡象，仁武分局也介入開始追查。

今天上午8點多，環保局接獲清潔隊查報員通報，大樹田寮段農地遭非法回填營建混合物，隨即到場勘查發現農地上盡是廢棄的磚塊、塑膠及混凝土，廢棄土方堆初步測量約有2層樓高、面積0.2公頃。

環保局立即對兩名地主依違反廢棄物清理法，各裁罰300萬元，共計600萬元；水利局也依違反水土保持法裁罰6萬元。另對回填物採樣釐清汙染程度，並透過地主追查行為人。

不過曾金益批評，市府每次都未深究源頭責任，丟下一句「沒驗到有毒」就結案，以致案件一再重演，且不肖業者暴利入袋，卻都只罰皮毛，根本無法遏止亂象。

大樹田寮、統嶺農地頻傳非法廢土回填案，民進黨高雄市議員黃飛鳳嘆，政府確實疏於監督，她指現在相關規範由中央訂定，地方市府僅負監督之責，但現行法律僅要求被破壞的土地需「恢復原狀」，卻未明確規範恢復的程度與期限，導致地方無所依據。

像統嶺案2019年曾依水土保持法裁罰業者，並要求清除廢棄物，卻缺乏後續追蹤，導致問題再度死灰復燃。有些案子已被裁罰過，卻因屬私人土地，政府介入監督有限。