美濃6個大坑 柯志恩：市府只開罰未追蹤

高雄美濃區因盜採農地砂石形成六處「大峽谷」，立委柯志恩昨邀中央及地方單位會勘其中一處，現場最深約五層樓；柯質疑該處非短期造成，並批評明明有定期空拍巡查紀錄，市府卻只會開罰，未後續追蹤監督，「如今變成全台爭看景點，對美濃人太殘忍。」

美濃區陸續遭踢爆被盜採砂石造成巨大坑洞，被形容成「大峽谷」，柯志恩昨邀農業部、經濟部、國土署及高市府現勘其中一處位於吉洋段的盜採砂石現場，有坑洞被挖成半圓形，一處最大坑洞則被挖成ㄇ字形，大小碎石裸露，因近日下雨，谷底積水成小池塘，砂石坑深約五層樓，人走近谷底，變得很渺小，如同小人國的縮小比例尺。

柯志恩質疑，高雄市府早就接獲報案也重罰，但為何重罰之後還是一樣？「大坑洞存在已久，居民都知道，高雄市府卻不知，中央若接獲呈報，卻無積極作為？」

美濃已有六處巨大坑洞，不僅挖良田採砂石，還回填汙泥、營建廢棄物，後又爆出美濃溪埔寮出現「隕石坑」。柯志恩質疑，美濃最引以為傲的是水質水源保護區，地下飲用水源是否已被汙染？

吉洋里長曾順昌憂心當地已開挖廿公尺深，檢測地下水不能只在表面採樣，應開挖至深處。

環保局表示，八月廿七日採樣廢棄物，砷、汞等八種重金屬皆未檢出，自二○二二年至今，自來水以及鄰近國小地下水監測數據都遠低於環境標準，市府會持續監測。

柯志恩等人下午轉往大樹區統嶺勘查農地堆置土方、廢棄物情形，但現場已拉起封鎖線，柯指出，九月一日接到陳情，每天都有很多砂石車傾倒廢棄物，市府前年就知道並已開罰，今年四月到六月也有開罰，為何九月她還接到陳情，還是有人傾倒廢棄物，這幾年都在做什麼？為何放這麼多廢棄物空拍都看不到？

環保局指出，大樹統嶺段非法棄置場址已於二○二三年底清除廢棄物並復原，至今持續列管加強巡查，未同意解列，九月再度查獲非法棄置營建混合物，已對兩名地主各裁罰三百萬元，並移送法辦。

高雄市議會國民黨團總召黃香菽表示，市府螺絲鬆了，將對這些濫倒廢棄物案，要求市長陳其邁到議會專案報告。