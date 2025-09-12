營建混合物違法亂倒 學者：勒令停工才會痛

高雄一再傳出盜挖農地、濫墾山坡地回填營建廢棄物事件，內政部國土管理署昨表示，中央各部會已有跨部會合作，並於今年五月就邀集直轄市首長共同打擊非法棄置。學者表示，盜挖農田回填廢棄物是二、三十年來遲未撫平的國土傷痕，中央、地方雖提出解方，顯然並未落實。

內政部國土署昨表示，為遏止營建廢棄物及剩餘土石方不法濫倒，內政部、環境部及法務部今年已跨部會合作，五月也邀集直轄市首長共同打擊非法棄置，請地方政府成立營建產出物跨局處推動平台，具體作法包括盤點去化土石方的用地；每一部清運車輛都要裝ＧＰＳ，結合電子聯單與Ａｐｐ，即時管控清運流向，杜絕過去偽造紙本聯單現象。另外透過跨部會、跨局處合作源頭減量、整合流向監控，建立土石方全流向管理。另將持續透過衛星監測，協助地方加強落實違規查處。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，營建混合物被違法亂倒現象已持續近卅年，高雄只是冰山一角，但一再連環爆，顯示現有機制沒有落實執行；真要改善，應溯源追查到建築與工程基地，讓工程業主也負連帶責任，祭出勒令停工「業者才會痛」。

劉銘龍指出，內政部有衛星監測國土變異點，是監督的利器，但這些圖資只留存在政府內部，似未發揮即時查辦效果，應公諸於大眾容易查閱的平台，供公眾檢視、監督，更有嚇阻效果。