聽新聞
0:00 / 0:00

營建混合物違法亂倒 學者：勒令停工才會痛

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

高雄一再傳出盜挖農地、濫墾山坡地回填營建廢棄物事件，內政部國土管理署昨表示，中央各部會已有跨部會合作，並於今年五月就邀集直轄市首長共同打擊非法棄置。學者表示，盜挖農田回填廢棄物是二、三十年來遲未撫平的國土傷痕，中央、地方雖提出解方，顯然並未落實。

內政部國土署昨表示，為遏止營建廢棄物及剩餘土石方不法濫倒，內政部、環境部及法務部今年已跨部會合作，五月也邀集直轄市首長共同打擊非法棄置，請地方政府成立營建產出物跨局處推動平台，具體作法包括盤點去化土石方的用地；每一部清運車輛都要裝ＧＰＳ，結合電子聯單與Ａｐｐ，即時管控清運流向，杜絕過去偽造紙本聯單現象。另外透過跨部會、跨局處合作源頭減量、整合流向監控，建立土石方全流向管理。另將持續透過衛星監測，協助地方加強落實違規查處。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍說，營建混合物被違法亂倒現象已持續近卅年，高雄只是冰山一角，但一再連環爆，顯示現有機制沒有落實執行；真要改善，應溯源追查到建築與工程基地，讓工程業主也負連帶責任，祭出勒令停工「業者才會痛」。

劉銘龍指出，內政部有衛星監測國土變異點，是監督的利器，但這些圖資只留存在政府內部，似未發揮即時查辦效果，應公諸於大眾容易查閱的平台，供公眾檢視、監督，更有嚇阻效果。

農地 高雄市

延伸閱讀

影／高雄驚見「廢土版青藏高原」 營建廢土堆數層樓高

高雄大樹農地再爆非法回填營建廢棄物 環保局重罰600萬元移送偵辦

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

顏寬恒涉貪二審判8年4月 內政部揭未停職原因

相關新聞

高雄農田濫倒廢棄物不斷死灰復燃 里長：罰款無法遏止

高雄大樹農地填埋廢棄物連環爆，環保局今天曝光主動查獲大樹區田寮段農地遭回填大量廢棄物，開罰兩名地主共600萬元，並報請檢...

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

「美濃大峽谷」遭開挖堆廢棄物案連環爆，被光電廠吃掉整片山林所在地的高市羨腳里長孫國憲今天下午隨國民黨立委柯志恩到大樹統嶺...

又是高雄 大樹農地再爆非法回填

高雄盜採砂石與非法填埋廢棄物案件連環爆，市長陳其邁昨上午開臨時市政會議，宣示全面啟動跨局處聯合稽查及大規模掃蕩，環保局隨...

營建混合物違法亂倒 學者：勒令停工才會痛

高雄一再傳出盜挖農地、濫墾山坡地回填營建廢棄物事件，內政部國土管理署昨表示，中央各部會已有跨部會合作，並於今年五月就邀集...

美濃6個大坑 柯志恩：市府只開罰未追蹤

高雄美濃區因盜採農地砂石形成六處「大峽谷」，立委柯志恩昨邀中央及地方單位會勘其中一處，現場最深約五層樓；柯質疑該處非短期...

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

民進黨湧言會今天召開記者會，指控國民黨柯志恩日前與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中一人為盜採集團共犯石姓地主，是某議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。