又是高雄 大樹農地再爆非法回填

高雄盜採砂石與非法填埋廢棄物案件連環爆，市長陳其邁昨上午開臨時市政會議，宣示全面啟動跨局處聯合稽查及大規模掃蕩，環保局隨即查獲大樹區田寮段又有一處農地，遭非法回填二層樓高、占地約零點二公頃的營建混合廢棄物，對兩名地主共裁罰六百萬元，並報請檢方偵辦。但地方質疑，該處農地二年來被檢舉多次都草草結案，一再死灰復燃。

美濃等區接連發生農地、山坡地遭盜採砂石回填廢棄物，高市府昨為此召開臨時市政會議，陳其邁要求強力執法、嚴查嚴辦，指過去執法過程繁瑣，讓不法業者有機可乘，他要求簡化查緝流程提升效率，相關局處組成聯合小組主動出擊，一旦發現個案立即通知檢方介入，並採最重罰，要徹底瓦解盜採集團背後的共犯結構。

陳其邁說，不肖業者透過土地轉售迅速完成盜採、回填，查緝難度倍增，現行法規對此類案件僅能處行政罰，難有效震懾犯罪，呼籲中央正視並修法加重刑責，打擊盜採與非法回填。

昨天上午環保局、水利局等接獲通報，查獲大樹區興田里田寮段一處農地濫倒廢磚塊、廢塑膠、廢混凝土塊等營建混合廢棄物，回填土方約兩層樓高、面積約零點二公頃，環保局對兩名地主依違反廢棄物清理法各裁罰三百萬元，並報請地檢署偵辦，水利局也依違反水土保持法裁罰六萬元。

興田里長曾金益說，該處農地位在該里仙坑部落，屬山坡凹地，形狀像個缽，二年前就遭檢舉濫倒廢棄物，開罰後就草草結案，未追蹤有無恢復原狀，半年來又死灰復燃，居民又發現砂石車頻繁進出，有網友在社群平台踢爆砂石車頻繁進出傾倒廢棄土石，堆積如山，卻不見取締，前晚警方看到貼文才開始追查。

環保局表示，已採樣回填物釐清汙染程度，並透過地主追查行為人，命其限期清除廢棄物，恢復土地品質，將提高巡查頻率。

高雄大樹區田寮、統嶺等地紛傳農地遭非法回填營建混合廢棄物案，民進黨高雄市議員黃飛鳳嘆，政府確實疏於監督，且相關法規未周全，有些案子已被裁罰過，因屬私人土地，政府介入監督有限，濫倒案件一再死灰復燃，相關規範須盡快補強。