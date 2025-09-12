快訊

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
被光電廠吃掉整片山林所在地的高市羨腳里長孫國憲建議市長要認真一點才不會漏氣。記者石秀華／攝影
被光電廠吃掉整片山林所在地的高市羨腳里長孫國憲建議市長要認真一點才不會漏氣。記者石秀華／攝影

美濃大峽谷」遭開挖堆廢棄物案連環爆，被光電廠吃掉整片山林所在地的高市羨腳里長孫國憲今天下午隨國民黨立委柯志恩到大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查時批評，「市長陳其邁沒連任就沒包袱，卻害死他們要選市長的人」，建議市長要認真一點才不會漏氣。

國民黨立委柯志恩今天上午先到美濃吉洋里農地會勘盜採砂石案現場，下午又轉往大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，但檢調卻在柯志恩團隊發布採訪通知會勘的前夕現場就拉起封鎖線，讓一行人和媒體吃閉門羹。

柯志恩指出，9月1日統領里接到陳情，每天都有很多卡車傾倒廢棄物，市府2023年就知道有這狀況已開罰了，說今年4月到6月也有開罰；柯志恩質疑，若有做好，為何2025年9月她還接到陳情，還是有人傾倒廢棄物，那這幾年都在做什麼？

柯志恩指出，昨天橋頭地檢署帶頭偵辦，就拉上封鎖線，現場形同刑事現場，「為何今天我們要會勘，卻在昨天就拉起封鎖線？不得其門而入。」

柯表示，若要處理問題，就要整套做好，不要只做一半；柯並強調，她不是故意要找市府麻煩，因為有人陳情，空拍有接受內政部補助，為何放這麼多廢棄物空拍看不到，難道只選擇看他們想看的？

統領里長許瑞楠指出，以前舊有之地又再重複開挖，可見機制應該要完備，否則舊地又開挖，永遠都是在循環。

大樹和山光電場吃片整片山林，所在地的羨腳里長孫國憲也隨同會勘，孫指出，「市長陳其邁沒有要選舉了，就沒那麼認真了。」

「高雄光電、爆炸、天坑、美濃廢棄物大峽谷，這是最近才發生的嗎？」孫國憲批評，這些已經是很久的事了，陳其邁沒有連任就沒有包袱，卻害死他們這些要選的人，建議市長要認真一點，連任要做完了，才做的「落簑」（漏氣之意）。

市議員吳利成指出，市府只有開罰，沒有解決問題，未將偏鄉地區看在眼裡；市府應該拿出魄力；吳並表示，建築業老闆蓋這麼多房子，賺這麼多錢，出事了卻只罰地主和清運業者，應對建築企業來源加重處罰，就不會像現在這樣亂倒。

國民黨立委柯志恩今天下午到高市大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，檢調早一步拉起封鎖線，讓一行人不得其門而入。記者石秀華／攝影
國民黨立委柯志恩今天下午到高市大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，檢調早一步拉起封鎖線，讓一行人不得其門而入。記者石秀華／攝影
高市統領里長許瑞楠指出，以前舊有之地又再重複開挖，可見機制應該要完備。記者石秀華／攝影
高市統領里長許瑞楠指出，以前舊有之地又再重複開挖，可見機制應該要完備。記者石秀華／攝影
國民黨立委柯志恩今天下午到高市大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，柯質疑市府只會開罰，監督機制不足。記者石秀華／攝影
國民黨立委柯志恩今天下午到高市大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，柯質疑市府只會開罰，監督機制不足。記者石秀華／攝影
國民黨立委柯志恩今天下午到高市大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，柯質疑市府只會開罰，監督機制不足。記者石秀華／攝影
國民黨立委柯志恩今天下午到高市大樹統嶺農務用地堆置土方廢棄物勘查，柯質疑市府只會開罰，監督機制不足。記者石秀華／攝影

