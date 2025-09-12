遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

民進黨湧言會今天召開記者會，指控國民黨柯志恩日前與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中一人為盜採集團共犯石姓地主，是某議員助理，質疑柯是被矇騙還是包庇？對此，國民黨駁斥「搞錯重點」，市府有無認真執法，才應該說清楚。

市議員鄭孟洳指出，隨柯志恩到美濃會勘的石姓地主，去年6月購入美濃成功段470、470-1土地後，9月就被發現該地遭挖6公尺坑洞，10月市府會勘確認違反土石採取法，11月裁罰100萬元，要求回復原狀。

鄭孟洳表示，今年1月坑洞更加擴大，同年3月再次開罰後，9月回填成一座小山丘，土地現況竟有一堆磚塊、鐵條、鋁罐，離譜的是，石姓地主在這段期間，竟還跟著柯志恩去會勘盜採案。

議員參選人、前青年局長張以理也說，石姓地主2024年6月22日購入美濃區成功段470、470-1地號後，同年9月18日經發局就獲報，該地遭挖6公尺坑洞，同年10月14日、11月7日會勘後確認違反土石採取法，於11月裁罰100萬，要求回復原狀。

他說，據市府查獲與開罰記錄分析，這是明顯的惡質套利模式，不肖地主出面購買土地，短時間內透過低價合約與行為人串連，接著盜採優質砂石，回填不明廢棄物雙頭牟取暴利，非常可惡。鄭孟洳更質疑，柯志恩是否為了選舉，跟不法地主站在一起，柯志恩應給高雄人、給美濃人一個解釋。

針對前青年局長張以理批評柯志恩委員「請鬼拿藥單」，國民黨團總召黃香菽表示，張以理根本是自以為聰明卻翻車，完全搞錯重點。民眾來陳情本來就不分身份、不分背景，只要地方有問題，就有權利要求政府處理。當天現場是當地里長帶路、由議員及民代助理陪同柯委員去考察，一切公開透明，根本沒有什麼不可告人。

黃香菽說，柯志恩委員到場勘查就是為了揭發真相、解決問題，重點在於市府是否積極執法查緝，而不是誰站在旁邊。市民關心的從來不是陪同的人是誰，而是市府到底有沒有認真執法。

柯志恩對此表示，她跟里長很熟，是里長帶她去的，「我不知道他在說我翻車，是在說什麼」。