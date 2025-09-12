快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
前青年局長張以理（左）與議員鄭孟洳今午連袂開記者會，指隨柯志恩會勘的石姓某議員助理，本身就是盜採案地主。記者郭韋綺／攝影
前青年局長張以理（左）與議員鄭孟洳今午連袂開記者會，指隨柯志恩會勘的石姓某議員助理，本身就是盜採案地主。記者郭韋綺／攝影

民進黨湧言會今天召開記者會，指控國民黨柯志恩日前與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中一人為盜採集團共犯石姓地主，是某議員助理，質疑柯是被矇騙還是包庇？對此，國民黨駁斥「搞錯重點」，市府有無認真執法，才應該說清楚。

市議員鄭孟洳指出，隨柯志恩到美濃會勘的石姓地主，去年6月購入美濃成功段470、470-1土地後，9月就被發現該地遭挖6公尺坑洞，10月市府會勘確認違反土石採取法，11月裁罰100萬元，要求回復原狀。

鄭孟洳表示，今年1月坑洞更加擴大，同年3月再次開罰後，9月回填成一座小山丘，土地現況竟有一堆磚塊、鐵條、鋁罐，離譜的是，石姓地主在這段期間，竟還跟著柯志恩去會勘盜採案。

議員參選人、前青年局長張以理也說，石姓地主2024年6月22日購入美濃區成功段470、470-1地號後，同年9月18日經發局就獲報，該地遭挖6公尺坑洞，同年10月14日、11月7日會勘後確認違反土石採取法，於11月裁罰100萬，要求回復原狀。

他說，據市府查獲與開罰記錄分析，這是明顯的惡質套利模式，不肖地主出面購買土地，短時間內透過低價合約與行為人串連，接著盜採優質砂石，回填不明廢棄物雙頭牟取暴利，非常可惡。鄭孟洳更質疑，柯志恩是否為了選舉，跟不法地主站在一起，柯志恩應給高雄人、給美濃人一個解釋。

針對前青年局長張以理批評柯志恩委員「請鬼拿藥單」，國民黨團總召黃香菽表示，張以理根本是自以為聰明卻翻車，完全搞錯重點。民眾來陳情本來就不分身份、不分背景，只要地方有問題，就有權利要求政府處理。當天現場是當地里長帶路、由議員及民代助理陪同柯委員去考察，一切公開透明，根本沒有什麼不可告人。

黃香菽說，柯志恩委員到場勘查就是為了揭發真相、解決問題，重點在於市府是否積極執法查緝，而不是誰站在旁邊。市民關心的從來不是陪同的人是誰，而是市府到底有沒有認真執法。

柯志恩對此表示，她跟里長很熟，是里長帶她去的，「我不知道他在說我翻車，是在說什麼」。

議員朱信強得知石姓助理涉及美濃農地盜挖事件，今日發表聲明表示深感遺憾，並在第一時間解除其助理職務。他表示，對石姓助理涉及其中非常意外，石身為地主卻否認知情，說是出租他人所為，「希望她承認錯誤，勇敢承擔責任」。

前青年局長張以理（左）與議員鄭孟洳今午連袂開記者會，指隨柯志恩會勘的石姓某議員助理，本身就是盜採案地主。記者郭韋綺／攝影
前青年局長張以理（左）與議員鄭孟洳今午連袂開記者會，指隨柯志恩會勘的石姓某議員助理，本身就是盜採案地主。記者郭韋綺／攝影

農地 高雄市

延伸閱讀

看美濃濫採砂石 高市藍營議員批陳其邁：螺絲整個散掉

影／柯志恩邀集各界視察美濃大峽谷 痛斥政府漠視汙染

美濃「大峽谷」存在多時 柯志恩質疑為何高雄市府不知

興達電廠爆炸釀用電吃緊 柯志恩：執政黨應放掉意識形態

相關新聞

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

民進黨湧言會今天召開記者會，指控國民黨柯志恩日前與美濃地方人士會勘盜採砂石現場，其中一人為盜採集團共犯石姓地主，是某議員...

高雄驚見「廢土版青藏高原」 營建廢土堆數層樓高

高雄市大樹區統嶺段山區遭濫墾「剃頭」，檢察官昨天帶隊發現該地僅0.2公頃面積的土地卻遭人傾倒上萬立方公尺營建廢料，營建廢...

高雄大樹農地再爆非法回填營建廢棄物 環保局重罰600萬元移送偵辦

高雄市農地非法填埋廢棄物再添一樁。環保局今主動巡查時，發現田寮段一處農地遭回填營建混合物，面積約0.2公頃，當場勒令停工...

看美濃濫採砂石 高市藍營議員批陳其邁：螺絲整個散掉

國民黨立委柯志恩與高雄市議會黨團總召黃香菽今一同前往美濃會勘盜採砂石「大峽谷」案，黃香菽要求高雄市長陳其邁，不要因沒有辦...

影／柯志恩邀集各界視察美濃大峽谷 痛斥政府漠視汙染

高雄市美濃區吉洋地區最近被陸續遭爆出不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，現場出現彷彿「大峽谷」的巨型坑洞，立委柯志恩今天上午召...

美濃「大峽谷」存在多時 柯志恩質疑為何高雄市府不知

高雄市美濃區陸續遭爆出因不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，甚至出現「大峽谷、隕石坑」，立委柯志恩今召集高雄市府及中央多個單位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。