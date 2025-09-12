高雄驚見「廢土版青藏高原」 營建廢土堆數層樓高

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
檢察官與環保局人員在高雄大樹統嶺會勘違法傾倒營建土方情況，土方堆置高達數層樓。記者巫鴻瑋／翻攝
檢察官與環保局人員在高雄大樹統嶺會勘違法傾倒營建土方情況，土方堆置高達數層樓。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市大樹區統嶺段山區遭濫墾「剃頭」，檢察官昨天帶隊發現該地僅0.2公頃面積的土地卻遭人傾倒上萬立方公尺營建廢料，營建廢棄物混合土方堆置數層樓高，宛如「廢土版青藏高原」，不僅一棵樹都長不出來，還被回填營建廢棄物，未料今天再傳大樹區田寮段也被堆廢土，森林遭推倒剷平。

橋頭地檢署檢察官朱美綺昨天會同高雄警方、保七總隊、環境管理署及高雄市環保局前往大樹區統嶺段山區會勘，發現現場遭人非法棄置營建混合物土方面積僅約0.2公頃，不過卻堆了數層樓高，爬上營建土方的上方卻異常平坦，宛如台地高原，一旁「懸崖」落差近10公尺。

高雄市環保局出動空拍機丈量，確認遭堆棄的營建土方估計達到1萬4千立方公尺，現場土石堆中可以見到不少建築物破碎水泥塊，夾雜磚塊、混凝土塊，還有發現鋼筋、塑膠水管等廢棄物，甚至有水泥塊還貼著磁磚，明顯是破碎的建築物，滿滿末日廢土風。

橋頭地檢署表示，目前案件持續搜集證據當中，檢察官對大樹統嶺段該處疑似遭濫墾回填廢棄物的土地實地勘察，將偵辦查明是否同樣有違反廢棄物清理法情事。

據了解，該處土地統嶺段603地號山區過去就曾在2020年發生遭違法開挖並回填汙泥，行為人已在去年11月判刑定讞，並已繳回犯罪所得及改善、恢復原狀，但今年再被發現同一塊土地再有疑似違規行為，警方已在4月21日將案件移送檢方偵辦中。

仁武警分局早在今年4月就依環保局稽查人員定期巡檢，發現現場堆置土石方有持續增加，將案件依涉嫌違反廢棄物清理法移送橋頭地檢署偵辦。

今年6月19日，環保局再度會同保七、仁武警分局、水利局進場會勘，發現山坡地堆置大量土石方，違反農地農用及水保法規定，由水利局裁罰並移送在案。市府日前蒐證發現該處又再堆置大量營建混合物，依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。

高雄大樹統嶺非法營建土方棄置高達上萬立方公尺，土方上頭平坦宛如高原台地。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄大樹統嶺非法營建土方棄置高達上萬立方公尺，土方上頭平坦宛如高原台地。記者巫鴻瑋／翻攝

