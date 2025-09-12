高雄大樹農地再爆非法回填營建廢棄物 環保局重罰600萬元移送偵辦

高雄市農地非法填埋廢棄物再添一樁。環保局今主動巡查時，發現田寮段一處農地遭回填營建混合物，面積約0.2公頃，當場勒令停工，報請檢方指揮偵辦，並依廢棄物清理法分別對兩名地主各裁處最高額300萬元，共計600萬元罰鍰。

環保局指出，這起案件為業者將營建廢棄物混合土石方傾倒回填，除嚴重破壞農地原有品質，也有汙染風險，經現場勘查，確認回填物多為營建混合物，已採樣送驗，以釐清汙染程度，後續將依廢清法第71條要求限期清除廢棄物，恢復土地原狀。

除了廢清法，水利局也依違反水土保持法，對違規堆置行為開罰6萬元。環保局強調，兩名地主已明確違法，將面臨雙重處分行政罰鍰最高600萬元，並可能涉及刑事責任，同時移送橋頭地檢署偵辦，涉及刑責部分將依法追訴。