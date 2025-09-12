看美濃濫採砂石 高市藍營議員批陳其邁：螺絲整個散掉

國民黨立委柯志恩與高雄市議會黨團總召黃香菽今一同前往美濃會勘盜採砂石「大峽谷」案，黃香菽要求高雄市長陳其邁，不要因沒有辦法連任，所以螺絲就整個散掉，她要求陳其邁到議會做專案報告，柯志恩也呼籲陳其邁「螺絲拴緊一點」。

黃香菽表示，近期的幾起案件，包含大樹和山光電場、美濃盜採砂石、大樹統嶺濫墾、大寮農地廢土等，要求高雄市府及陳其邁率隊到議會做專案報告。她直指「後陳其邁時代，整個高雄市府團隊完全螺絲鬆了」，認為市府非常值得檢討。

她要求高雄市政府能夠盡快把整個監督機制能夠做到最完善，不要總是有民眾來講的時候才要去做，甚至今天會勘開始前，都還有民眾表示這情況已經反映很久了，但是市府也都沒做，高雄市政府應該要把螺絲栓緊一點，不要因為陳其邁沒有辦法連任了，所以螺絲就整個散掉了。

柯志恩說，高雄市府的執行層面一定要加強，但她回在中央提出修法，請陳其邁放心，修法後立法院絕對會提出重罰或相關監督機制，包含加裝GPS等執行層面，探討如何防堵這類事情發生，但地方是第一線執行的層面，陳其邁應該好好的把整個流程再做完整的SOP。她向陳其邁喊話「要把螺絲栓緊一點」，中央要跟地方一起合作。