影／柯志恩邀集各界視察美濃大峽谷 痛斥政府漠視汙染

高雄市美濃區吉洋地區最近被陸續遭爆出不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，現場出現彷彿「大峽谷」的巨型坑洞，立委柯志恩今天上午召集高雄市府及中央多個單位前往會勘，她質疑大坑洞絕非只有存在1、2個月時間，而且居民都知道「為什麼高雄市政府不知道」，質疑高雄市府到底有沒有向中央呈報。

最近南部破壞國土的事件層出不窮，近期美濃接連爆出「大峽谷」盜採砂石事件，累積統計已有8個巨大坑洞，不僅挖良田採砂石，還回填汙泥、廢棄物，嚴重破壞環境，美濃溪埔寮還出現「隕石坑」有汙染居民飲用的地下水源疑慮。柯志恩表示，美濃最引以為傲的是水源保護區，居民非常關切水源是否汙染，但美濃的水源有那麼多汙染的廢棄物，會不會對水源造成影響，市府信誓旦旦告訴大家有做重罰，但為什麼重罰之後，還會允許不肖業者一天有多達200車次不斷到處破壞自然環境，大坑洞存在已久，居民都知道，高雄市府卻不知道，因此她今會勘找來國土署、農業部、地礦中心、水利署等單位，要了解高雄市府如果早就掌握此情況，有沒有向上呈報，而中央相關單位若有接獲呈報，有無積極作法。