美濃「大峽谷」存在多時 柯志恩質疑為何高雄市府不知

高雄市美濃區陸續遭爆出因不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，甚至出現「大峽谷、隕石坑」，立委柯志恩今召集高雄市府及中央多個單位前往會勘，她質疑大坑洞絕非只有存在1、2個月時間，而且居民都知道「為什麼高雄市政府不知道」，質疑高雄市府到底有沒有向中央呈報。

柯志恩質疑，高雄市政府早就接獲報案也作出重罰，但為何重罰之後還是一樣，大坑洞存在已久，居民都知道，高雄市府卻不知道，因此她今會勘找來國土署、農業部、地礦中心、水利署等單位，要了解高雄市府如果早就掌握此情況，有沒有向上呈報，而中央相關單位若有接獲呈報，有無積極作法。

美濃接連爆出「大峽谷」盜採砂石事件，累積統計已有8個巨大坑洞，不僅挖良田採砂石，還回填汙泥、廢棄物，嚴重破壞環境，昨更爆出美濃溪埔寮出現「隕石坑」，還有汙染居民飲用的地下水源疑慮。

柯志恩提到，美濃最引以為傲的是水源保護區，居民非常關切水源是否汙染，因此她要求市府拿出過去5年對於水質的檢測結果，以及要求市府解釋為何開罰之後仍有那麼多居民向她陳情，直到道路被破壞才讓大家知道原來這有那麼大的坑洞。

她質疑，高雄市府開罰不肖業者之後，難道就沒有後續行為，市府給個交代就沒有任何監管機制？以至於不肖業者繼續破壞自然環境。她也質疑地方跟中央部會是否存在溝通上的落差。