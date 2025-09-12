快訊

美濃「大峽谷」存在多時 柯志恩質疑為何高雄市府不知

聯合報／ 記者石秀華巫鴻瑋／高雄即時報導
立委柯志恩今赴美濃會勘「大峽谷」，了解砂石盜採情況及是否有汙染水源情事。記者石秀華／攝影
立委柯志恩今赴美濃會勘「大峽谷」，了解砂石盜採情況及是否有汙染水源情事。記者石秀華／攝影

高雄市美濃區陸續遭爆出因不肖業者盜採砂石造成巨大坑洞，甚至出現「大峽谷、隕石坑」，立委柯志恩今召集高雄市府及中央多個單位前往會勘，她質疑大坑洞絕非只有存在1、2個月時間，而且居民都知道「為什麼高雄市政府不知道」，質疑高雄市府到底有沒有向中央呈報。

柯志恩質疑，高雄市政府早就接獲報案也作出重罰，但為何重罰之後還是一樣，大坑洞存在已久，居民都知道，高雄市府卻不知道，因此她今會勘找來國土署、農業部、地礦中心、水利署等單位，要了解高雄市府如果早就掌握此情況，有沒有向上呈報，而中央相關單位若有接獲呈報，有無積極作法。

美濃接連爆出「大峽谷」盜採砂石事件，累積統計已有8個巨大坑洞，不僅挖良田採砂石，還回填汙泥、廢棄物，嚴重破壞環境，昨更爆出美濃溪埔寮出現「隕石坑」，還有汙染居民飲用的地下水源疑慮。

柯志恩提到，美濃最引以為傲的是水源保護區，居民非常關切水源是否汙染，因此她要求市府拿出過去5年對於水質的檢測結果，以及要求市府解釋為何開罰之後仍有那麼多居民向她陳情，直到道路被破壞才讓大家知道原來這有那麼大的坑洞。

她質疑，高雄市府開罰不肖業者之後，難道就沒有後續行為，市府給個交代就沒有任何監管機制？以至於不肖業者繼續破壞自然環境。她也質疑地方跟中央部會是否存在溝通上的落差。

她強調，她不是要找高雄市府的麻煩，但美濃的水源有那麼多汙染的廢棄物，會不會對水源造成影響，市府信誓旦旦告訴大家有做重罰，但為什麼重罰之後，還會允許不肖業者一天有多達200車次不斷到處破壞自然環境，這些被汙染的廢土該如何清理、被挖的坑洞該如何回填、現有水源地底過去5年以來現狀如何，高雄市府要給美濃居民一個交代。

高雄美濃遭盜採砂石多處，出現大峽谷、隕石坑等地貌破壞。記者石秀華／攝影
高雄美濃遭盜採砂石多處，出現大峽谷、隕石坑等地貌破壞。記者石秀華／攝影

