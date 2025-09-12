美濃盜採砂石填埋頻傳 陳其邁下令跨局處掃蕩籲修法加重刑責

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
美濃盜採砂石填埋頻傳，高雄市長陳其邁下令跨局處掃蕩並籲修法加重刑責。圖／高市府提供
美濃盜採砂石填埋頻傳，高雄市長陳其邁下令跨局處掃蕩並籲修法加重刑責。圖／高市府提供

美濃盜採砂石與非法填埋廢棄物事件頻傳，對此，高雄市陳其邁今表示，市府不會迴避問題，將全面啟動跨局處聯合稽查，展開大規模掃蕩，務必除惡務盡，並籲中央修法，將現行僅能行政裁罰的土石採取法，加強刑事責任，從重處罰。

陳其邁強調，各單位務必強力、嚴格執法，所有案件必須依法嚴查嚴辦，過去執法過程繁瑣，讓不法業者有可趁之機，他要求市府簡化查緝流程，提升效率，由多個局處組成聯合小組，主動出擊，一旦發現個案立即通知檢方介入，並祭出最重罰則，徹底瓦解這些盜採集團背後的共犯結構。

陳其邁指出，近年新型態犯罪模式，不肖業者往往透過短期土地轉售，迅速完成盜採、回填，讓查緝難度倍增，現行法規對於這類案件僅能以行政罰處理，無法有效震懾犯罪，亟需中央正視，他籲無論是土石採取法或廢棄物清理法、區域計畫法，都應加重刑事責任，才能真正打擊盜採與非法回填。

陳其邁重申，市府立場明確，就是面對問題、解決問題，對於涉及盜採與非法回填的集團，必須大規模掃蕩、嚴厲究責，讓業者明白市府絕不容許任何破壞土地與環境的行為，他並要求相關局處落實監管，與司法單位緊密合作，將歹徒繩之以法，還給居民一個安全生活環境。

陳其邁強調，這不僅是單純的環境議題，市府將以最大決心與行動，也請相關的局處務必進行大規模的掃蕩，遏止新型態犯罪。

美濃盜採砂石填埋頻傳，高雄市長陳其邁下令跨局處掃蕩並籲修法加重刑責。圖／高市府提供
美濃盜採砂石填埋頻傳，高雄市長陳其邁下令跨局處掃蕩並籲修法加重刑責。圖／高市府提供
美濃盜採砂石填埋頻傳，高雄市長陳其邁下令跨局處掃蕩並籲修法加重刑責。圖／高市府提供
美濃盜採砂石填埋頻傳，高雄市長陳其邁下令跨局處掃蕩並籲修法加重刑責。圖／高市府提供

