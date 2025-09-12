Google高雄地圖出現「美濃大峽谷」新地標 網改成他和她的聯名諧音哏

高雄市美濃吉洋地區接連爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，引發外界撻伐聲浪，近日有網友在Google高雄地圖上標出「美濃大峽谷」新地標，有臉書粉專乾脆將其改為「邁瑩大峽谷」，狠酸大樹被砍成光電溜滑梯，可規畫「美濃和大樹」一日遊，不用去美國看了。

對於外界質疑公權力不彰，高市府經發局昨重申，市府整合各局處已啟動強力掃蕩巡查，如發現黑網圍籬等非農業設施立即強制拆除，全力打擊盜採行為，從源頭監管遏止不法，另方面也會持續促請中央加速土石採取修法、納入刑責。

有網友近日發現只要在Google Map打出「美濃大峽谷」5字搜尋，在高雄地圖上就會顯示出地標；有網友指，「不用親臨現場，光看照片就可以知道這景點媲美美國大峽谷，而且聽說現場出入口還有人守著（不知有沒有收費參觀）， 但這地點我國防部已在今年6月公告為無人機禁航區了，是有沒有這麼巧合啊。

另有網友酸指，「最新世界奇觀，一生絕對不能錯過的極致景點，搭配爐渣米與光電魚套餐，讓妳有最奢華的享受，文化部指定贊助，最有民主價值的台灣景點」。

臉書粉專「迷津黨中央黨部」則將Google Map地圖改成「邁瑩大峽谷」，貼文指陳其邁和邱議瑩在高雄創造了世界景觀，身為高雄人一定要幫取一個霸氣的地名。

有網友回應指，台灣高雄創造出大峽谷，是世界奇觀勝過美國大峽谷。台灣人可以來此新景點一遊，高雄美濃除了客家油傘，還開拓觀光景點，農地竟然可以挖出邁瑩大峽谷，並建議網友可順道欣賞大樹砍伐出光電溜滑梯，到高雄美濃和大樹最佳景點一日遊，以後不用跑去美國看了！