「密集巡查」高市府拍防美濃農地盜採砂石影片 她酸：以前都在睡覺？

高雄美濃區成功和新吉洋段多處農地和國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，留下至少4大坑洞宛如「大峽谷」，引發外界譁然；高市府近日亡羊補牢拍攝未來將「密集地毯式巡查」防美濃農地盜採砂石影片，市議員邱于軒留言酸「官員以前都在睡覺？」。

高市府昨晚間強調，美濃盜採砂石案，除其中一處已裁罰300萬元後，市府聯合稽查小組又聯合稽查，總計美濃六處採砂坑洞已累計重罰1430萬元。

高雄美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀後，外界質疑高市府公權力不彰，為挽回執政不力頹勢，市府拍攝強力防堵美濃農地盜採砂石的影片宣導，強調「密集地毯式巡查不中斷」，全面杜絕不法盜採農地砂石。

高市府臉書官網貼出影片後，雖獲1.2萬人按讚，但逾5000則留言裡，多數呈一面倒批評，「爆了才嚴查，有夠扯」。其中搶頭香的國民黨市議員邱于軒留言酸：「請問市府，你們這些官員以前是都在睡覺嗎？」有近4000人按讚。

有網友則質疑：「爆出來都幾個月了，才嚴辦，高雄市政府114年還禁止空拍機，這個計劃不錯喔，太明顯了！」也有逾2200名網友按讚；另有網友指「都挖成這樣了，現在說要嚴查，嚴辦，講的好像第一時間就發現一樣，這個不說是盜採，我還以為是政府發包的工程呢」也獲逾千人按讚。

有網友則批評，「所有務農的都清楚，只要田地稍微有大改變就上門查勘了，我們的空照是擺設嗎？挖了那麼大的一個坑，居然都沒發現、騙鬼嗎？」、「如果老農民燒一把稻草，空拍機馬上就到了，罰的給他傾家蕩產」、「多久了？現在才有動作」、「被爆發之後，現在的亡羊補牢來得及嗎」、「震怒，2個字輕鬆說服民眾」。

有網友認為影片的宣導「演給誰看，都被挖完了才來演，市府官員要演，連警察也要演」、「作秀吧，都挖這麼大洞之前沒看到嗎」「挖也挖完了，錢也賺完了 是該做個完美的結局了」、「演給誰看啦」、「警察伯伯，挖這麼大才發現，漏氣啦！加點油啦！」、「演得很好，下次不要再演了」、「都採完了（盜採砂石）還在哪邊演戲」。