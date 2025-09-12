高雄再爆濫倒廢棄物 藍委稱廢止管制釀禍 經濟部澄清

高雄市美濃區有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞；國民黨立委陳菁徽昨指經濟部五月突襲式廢止「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，才製造僥倖空間，讓不肖業者盜採，呼籲中央恢復。經濟部澄清，廢止的同一天已改為給各縣市的行政指導，立委的說法非事實。

陳菁徽指出，行政院二○○三年時由經濟部與內政部等機關，共同提出加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案，行政院核定後施行，並由環保、警政、建設、工務、農業等單位據此組成盜濫採土石聯合取締小組專案查緝，且受經濟部督導及抽查。

陳菁徽說，該方案卻在五月六日被經濟部廢止，經濟部刊登在行政院公報時便「即日廢止」，地方政府也在同一天收到公文，才知中央所支持的取締方案「憑空消失」；她說，美濃的濫採砂石案，不肖業者只是小咖的壞人，經濟部跟行政院的首長和主管們，才是大咖的壞人。

經濟部昨在臉書回應稱是誤解，官員也說，原方案只是行動措施，不是行政程序法所稱的行政規則，因此依法廢止，同一天公布修正為行政指導，也同步發函各縣市，執行從未中斷。

但陳菁徽再質疑，行政指導不具法律強制力，經濟部刻意改用行政指導守護國土，就是瀆職。