聽新聞
0:00 / 0:00

高雄再爆濫倒廢棄物 藍委稱廢止管制釀禍 經濟部澄清

聯合報／ 記者劉懿萱林海／台北報導

高雄市美濃區有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞；國民黨立委陳菁徽昨指經濟部五月突襲式廢止「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，才製造僥倖空間，讓不肖業者盜採，呼籲中央恢復。經濟部澄清，廢止的同一天已改為給各縣市的行政指導，立委的說法非事實。

陳菁徽指出，行政院二○○三年時由經濟部與內政部等機關，共同提出加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案，行政院核定後施行，並由環保、警政、建設、工務、農業等單位據此組成盜濫採土石聯合取締小組專案查緝，且受經濟部督導及抽查。

陳菁徽說，該方案卻在五月六日被經濟部廢止，經濟部刊登在行政院公報時便「即日廢止」，地方政府也在同一天收到公文，才知中央所支持的取締方案「憑空消失」；她說，美濃的濫採砂石案，不肖業者只是小咖的壞人，經濟部跟行政院的首長和主管們，才是大咖的壞人。

經濟部昨在臉書回應稱是誤解，官員也說，原方案只是行動措施，不是行政程序法所稱的行政規則，因此依法廢止，同一天公布修正為行政指導，也同步發函各縣市，執行從未中斷。

但陳菁徽再質疑，行政指導不具法律強制力，經濟部刻意改用行政指導守護國土，就是瀆職。

農地 高雄市

延伸閱讀

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

美濃「大峽谷」是廢止取締盜濫採土石方案造成？ 經濟部：非事實

爆經濟部5月突廢止取締盜濫採土石方案 陳菁徽：美濃濫採案的大壞人

興達電廠爆炸 陳菁徽：仰賴火力發電 能源政策亮紅燈

相關新聞

農地再爆濫倒廢棄物 高市府挨轟裝傻 陳其邁：嚴查嚴辦

繼美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，高雄市大寮區及美濃區溪埔寮昨也傳出農地遭傾倒、回填營建廢棄物，案...

高雄土方流竄農地…業者無奈：合法填埋場不足

高雄接連爆發農地遭盜採砂石回填營建廢棄物，凸顯營建廢棄物去化問題，高雄市府日前發函營建土石方業者，要求不得把收來的土石方...

冷眼集／農地再爆濫倒廢棄物 高市府治理失靈？選擇失明？

高雄美濃、大樹、大寮等國土破壞事件最近連環爆，從盜採砂石、非法掩埋，到山林遭大面積濫墾「剃光頭」，每件都怵目驚心，高市府...

高雄再爆濫倒廢棄物 藍委稱廢止管制釀禍 經濟部澄清

高雄市美濃區有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞；國民黨立委陳菁徽昨指經濟部五月突襲式廢止「加強取...

獨／美濃大峽谷案爆發後 高雄土資場全面停收營建廢土

美濃大峽谷農地盜砂衍生營造廢棄物流竄問題，近日高雄市府嚴格從源頭嚴格控管土方去化，全市12家土石資源處理場風聲鶴唳，暫停...

高雄大樹統嶺山區遭剃頭 檢察官與環保局勘驗驚見上萬立方營建廢棄物

高雄大樹區統嶺段山坡地遭濫墾甚至「剃頭」，不僅一棵樹都長不出來，還被回填廢棄物，橋頭地檢署檢察官今會同環保局等單位前往勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。