聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／農地再爆濫倒廢棄物 高市府治理失靈？選擇失明？

聯合報／ 本報記者宋原彰王昭月鄭朝陽
季青漫畫
季青漫畫

高雄美濃、大樹、大寮等國土破壞事件最近連環爆，從盜採砂石、非法掩埋，到山林遭大面積濫墾「剃光頭」，每件都怵目驚心，高市府也總是後知後覺，讓暖男市長陳其邁成了震怒市長。但民眾質疑，中央的國土署手握衛星變異點監測的「天眼」技術，國土破壞行徑卻要靠民間飛無人機揭發，是環境治理失靈，還是選擇性「失明」？

廢棄物破壞國土事件爆不停，讓外界驚歎「高雄怎麼了？」尤其在綠色執政、綠委選區內發生這些事件，市長陳其邁連表震怒已難平眾怒，在在顯示平時的環境治理螺絲掉滿地，尤其內政部國土署提供衛星變異點監測技術奧援，高市府也有自主的巡查機制，竟由民眾揭弊才知道農地被偷埋廢棄物、山林被剃光頭，這不是視而不見，就是監督機制失靈。

如今，高市府只能要求局處聯手檢調，地毯式密集巡查，工務局也發函營建土石方公會要求清運業者不得在農地倒土石方，看似雷厲風行的鐵腕，實則迴避土方廢棄物無處可去的痛點，以致建築業、清運業全跳腳。

本報去年底「國在山河廢」系列報導，點出營建土方與廢棄物去化困難，以致流竄山谷、農地等處，造成國土災難，行政院今年也拍板擴增土資場、載運車輛加裝ＧＰＳ、電子圍籬稽查違法亂倒車輛等整套解方，何以高市府如此狀況外？

農地被填埋廢棄物，中央、地方都不能卸責。高雄正進入「大投資、大發展」階段，建案、捷運聯開案接續不斷，營建土方與廢棄物能否解決，考驗市府的治理能力。

農地 濫墾 高雄市 陳其邁 電子圍籬

延伸閱讀

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒：嚴查嚴辦

影／興達電廠爆炸陳其邁要其他縣市負責 發電風險不能全推給高雄

陳其邁要求興達電廠做好溝通 無安全保證不准開機

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

相關新聞

農地再爆濫倒廢棄物 高市府挨轟裝傻 陳其邁：嚴查嚴辦

繼美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，高雄市大寮區及美濃區溪埔寮昨也傳出農地遭傾倒、回填營建廢棄物，案...

高雄土方流竄農地…業者無奈：合法填埋場不足

高雄接連爆發農地遭盜採砂石回填營建廢棄物，凸顯營建廢棄物去化問題，高雄市府日前發函營建土石方業者，要求不得把收來的土石方...

冷眼集／農地再爆濫倒廢棄物 高市府治理失靈？選擇失明？

高雄美濃、大樹、大寮等國土破壞事件最近連環爆，從盜採砂石、非法掩埋，到山林遭大面積濫墾「剃光頭」，每件都怵目驚心，高市府...

高雄再爆濫倒廢棄物 藍委稱廢止管制釀禍 經濟部澄清

高雄市美濃區有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞；國民黨立委陳菁徽昨指經濟部五月突襲式廢止「加強取...

獨／美濃大峽谷案爆發後 高雄土資場全面停收營建廢土

美濃大峽谷農地盜砂衍生營造廢棄物流竄問題，近日高雄市府嚴格從源頭嚴格控管土方去化，全市12家土石資源處理場風聲鶴唳，暫停...

高雄大樹統嶺山區遭剃頭 檢察官與環保局勘驗驚見上萬立方營建廢棄物

高雄大樹區統嶺段山坡地遭濫墾甚至「剃頭」，不僅一棵樹都長不出來，還被回填廢棄物，橋頭地檢署檢察官今會同環保局等單位前往勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。