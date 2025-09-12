聽新聞
0:00 / 0:00

高雄土方流竄農地…業者無奈：合法填埋場不足

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄市美濃區近來傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」。圖／翻攝自柯志恩臉書
高雄市美濃區近來傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」。圖／翻攝自柯志恩臉書

高雄接連爆發農地遭盜採砂石回填營建廢棄物，凸顯營建廢棄物去化問題，高雄市府日前發函營建土石方業者，要求不得把收來的土石方倒在農地，盼從源頭管控，全市十二家土石資源處理場也主動暫停收取營造廢土，多處開挖地基的工地被迫停工，營造業者跳腳，土資業者無奈說，「若有足夠公廁，怎會隨地大小便？」

高雄近年公共工程及住宅建案多，土方業者說，就是無處去才在農地流竄，盼政府正視合法填埋場量能不足問題。工務局建管處表示，近六年營建土方產出尚屬平穩，除填埋外，處理後的土石可鋪築道路、建築基地或農地土壤改良等用途。

美濃爆發農地被盜採砂石回填廢棄物後，工務局九月八日發函高雄所有營建剩餘土石方業者，要求不得將收受土石方傾倒農地，載運土方的車輛要裝ＧＰＳ，並須保留土方來源等資料。

工務局雖聲稱營建土石方處理量能沒問題，但營建業者抱怨，高雄欠缺最終處理場，近日土資場受政府大動作稽查影響，已不願意收土方，造成許多工程暫停。高雄市營建剩餘土方資源處理公會理事長林瑞益指出，目前高市兩處填埋場幾近飽和，鄰近屏東縣處理場規模太小、機器設備不足，無法協助處理高雄廢土，無法運去外縣市處理。

林瑞益說，經過處理場選洗的剩土無害無毒，會賣給下游找掩埋去處，十二家土方處理場僅兩家具廢土填埋資格，處理量能有限。此外，高雄縣市合併前，土方可用來改良低窪處或回填魚塭等用途，如今政府嚴格管制營建廢土去處，去化相對困難，需要市府協助覓地。

砂石 農地 高雄市 廢棄物

延伸閱讀

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

相關新聞

農地再爆濫倒廢棄物 高市府挨轟裝傻 陳其邁：嚴查嚴辦

繼美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，高雄市大寮區及美濃區溪埔寮昨也傳出農地遭傾倒、回填營建廢棄物，案...

高雄土方流竄農地…業者無奈：合法填埋場不足

高雄接連爆發農地遭盜採砂石回填營建廢棄物，凸顯營建廢棄物去化問題，高雄市府日前發函營建土石方業者，要求不得把收來的土石方...

冷眼集／農地再爆濫倒廢棄物 高市府治理失靈？選擇失明？

高雄美濃、大樹、大寮等國土破壞事件最近連環爆，從盜採砂石、非法掩埋，到山林遭大面積濫墾「剃光頭」，每件都怵目驚心，高市府...

高雄再爆濫倒廢棄物 藍委稱廢止管制釀禍 經濟部澄清

高雄市美濃區有多處農地和國有地遭盜採土石後，回填營建廢棄物，留下大坑洞；國民黨立委陳菁徽昨指經濟部五月突襲式廢止「加強取...

獨／美濃大峽谷案爆發後 高雄土資場全面停收營建廢土

美濃大峽谷農地盜砂衍生營造廢棄物流竄問題，近日高雄市府嚴格從源頭嚴格控管土方去化，全市12家土石資源處理場風聲鶴唳，暫停...

高雄大樹統嶺山區遭剃頭 檢察官與環保局勘驗驚見上萬立方營建廢棄物

高雄大樹區統嶺段山坡地遭濫墾甚至「剃頭」，不僅一棵樹都長不出來，還被回填廢棄物，橋頭地檢署檢察官今會同環保局等單位前往勘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。