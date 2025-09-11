快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

獨／美濃大峽谷案爆發後 高雄土資場全面停收營建廢土

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
高雄市有12家土石資源處理場，僅其中2家可以就地回填處理過的營建餘土，目前掩埋量已經趨近飽和，無法再去化營建廢土。記者徐白櫻／翻攝
高雄市有12家土石資源處理場，僅其中2家可以就地回填處理過的營建餘土，目前掩埋量已經趨近飽和，無法再去化營建廢土。記者徐白櫻／翻攝

美濃大峽谷農地盜砂衍生營造廢棄物流竄問題，近日高雄市府嚴格從源頭嚴格控管土方去化，全市12家土石資源處理場風聲鶴唳，暫停收取營造廢土，多處開挖地基的工地被迫停工，營造業者跳腳四處陳情。土資業者無奈說，「若有足夠公廁怎會想隨地大小便？」近年公共工程及住宅建案多，兩家合法土方填埋場已趨飽和，土方無處可去才在農地流竄，盼政府正視合法填埋場量能不足問題。

市府工務局統計，高雄近6年平均土方產出量446萬立方公尺，高雄土資場共12家，土方暫囤量𝟓𝟏.𝟒萬立方公尺、填埋量𝟑𝟖萬 立方公尺，土資場年處理量𝟏𝟐𝟏𝟕萬公尺。

美濃爆發農地盜採砂石回填廢棄物後，工務局9月8日發函給高市所有營建剩餘土石方業者，要求不得將收受之土石方傾倒至農地，載運土方的車輛要裝配GPS，保留遠端進場控制資料等。12家業者擔心受波及，全部暫停處理土方。

營建業者抱怨，高雄欠缺最終處理場，近日土資場不願意收土方，挖土工程不得不暫停，問題不解決，勢必影響工程進度。

「最近因為怕出事，大家不敢收土方！」高雄市營建剩餘土方資源處理公會理事長林瑞益指出，高雄12家土方處理場之中僅2家可填埋廢土，處理量能有限，再加上2家填埋場幾近飽和狀態，鄰近屏東縣處理場規模太小、機器設備不足，無法協助處理高雄廢土。

林瑞益說，經過處理場選洗的剩土無害無毒，會以產品方式賣給下游找掩埋去處，若無處可去，連帶影響中上游作業。此外，設置填埋場需要經過環評等繁複作業，大約需要4年時間，高雄縣市合併前，土方可用來回填低窪處或魚塭、上方再覆蓋良質土即可，而今政府不斷強調農地必須農用，營建廢土去處產生很大難題，盼市府出面協助覓地、擴大埋填量能。

工務局建管處強調，近6年營建餘土產出尚屬平穩。除填埋外，處理後之營建餘土尚可進行建築基地舖築等再利用，或農地種植使用。

農地 高雄市

延伸閱讀

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

高市府火大了！美濃吉洋「大峽谷」重罰1430萬元

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

相關新聞

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

針對高雄美濃「大峽谷」違法盜採案，媒體報導，國民黨立委陳菁徽質疑是中央廢止加強取締濫採土石方案導致。內政部國土管理署表示...

獨／美濃大峽谷案爆發後 高雄土資場全面停收營建廢土

美濃大峽谷農地盜砂衍生營造廢棄物流竄問題，近日高雄市府嚴格從源頭嚴格控管土方去化，全市12家土石資源處理場風聲鶴唳，暫停...

高市府火大了！美濃吉洋「大峽谷」重罰1430萬元

美濃吉洋地區接連爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，新吉洋段1103號農地已裁罰300萬元，市府聯合稽查小組昨日聯合稽查，環保局今再依違反廢...

高雄美濃接連爆盜採！溪埔寮出現「隕石坑」引發污染疑慮 檢方分案調查

美濃「大峽谷」連環爆，吉洋里溪埔寮地段還也被發現巨大坑洞被回填廢棄物，宛如「隕石坑」，且因鄰近地下水取水處已有汙染地下水...

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

美濃吉洋里「大峽谷」採砂坑洞連環爆，繼立委柯志恩揭露農地盜砂問題嚴重性之後，民眾黨高市黨部也接獲檢舉，美濃吉洋里溪埔寮地...

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

高雄美濃遭不法盜採土石及回填廢棄物，橋檢偵辦傳喚15人到案，並聲押其中11人，橋頭地院裁准2人羈押，檢方另就4人交保部分提出抗告，並將持續蒐集不法事證。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。