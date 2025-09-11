高雄大樹統嶺山區遭剃頭 檢察官與環保局勘驗驚見上萬立方營建廢棄物

高雄大樹區統嶺段山坡地遭濫墾甚至「剃頭」，不僅一棵樹都長不出來，還被回填廢棄物，橋頭地檢署檢察官今會同環保局等單位前往勘驗，發現遭堆置上萬立方公尺營建混合廢棄物，環保局對地主及行為人依違反廢棄物清理法開罰600萬元。

橋頭地檢署表示，目前案件持續搜集證據當中，今天由檢察官朱美綺帶隊前往大樹統嶺段該處疑似遭濫墾回填廢棄物的土地實地勘察，將偵辦查明是否同樣有違反廢棄物清理法情事。

檢方指出，該處土地統嶺段603地號部分山區過去就曾在2020年發生遭違法開挖並回填汙泥，行為人已在去年11月判刑定讞，並已繳回犯罪所得及改善、恢復原狀，但今年再被發現同一塊土地再有疑似違規行為，警方已在4月21日將案件移送檢方偵辦中。

據了解，高雄市府各單位會同橋頭地檢署檢察官前往大樹統嶺段履勘時，發現現場土地被堆置營建廢棄混合物，不僅有夾雜磚塊、混凝土塊，還有發現鋼筋、塑膠水管等廢棄物，現場出動空拍測量面積及被堆置廢棄物情況，初估約遭堆置14000立方公尺的廢棄物。

仁武警分局早在今年4月就依環保局稽查人員定期巡檢，發現現場堆置土石方有持續增加，將案件依涉嫌違反廢棄物清理法移送橋頭地檢署偵辦。

今年6月19日，環保局再度會同保七、仁武分局、水利局進場會勘，發現山坡地堆置大量土石方，違反農地農用及水保法規定，由水利局裁罰並移送在案。市府日前蒐證發現該處又再堆置大量營建混合物，依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。