高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署：已增監測頻率

針對高雄美濃「大峽谷」違法盜採案，媒體報導，國民黨立委陳菁徽質疑是中央廢止加強取締濫採土石方案導致。內政部國土管理署表示，為遏止不肖業者違法行為，已提高國土利用監測頻率，及透過衛星影像疑似變異點通報處理機制。

媒體報導，高雄美濃一處土地被盜採砂石，形成約20公尺深的低窪，被揶揄為「大峽谷」，陳菁徽今天說，這關鍵原因來自跨部會、跨中央與地方的「加強取締陸上及海域盜濫採土石處理方案」，在今年5月被執政黨廢止，才製造僥倖空間，不肖業者只是小咖的壞人，政院與經濟部等相關部會的主管才是大咖壞人。

內政部國土管理署今天晚間透過新聞稿表示，本案共涉及23筆非都市土地農牧用地遭盜取砂石，高雄市政府已要求違規行為人，針對土地違規使用部分，應依法限期完成改善，因屆期仍未改善，已分別於今年3月至9月間依區域計畫法第22條規定移送地檢署調查。

國土署表示，為遏止不肖業者違法行為，中央已有提高國土利用監測頻率及透過衛星影像疑似變異點通報處理機制，另警政署也針對幫派涉入土方清運，包括挖掘、清運、棄置等不法行為，從嚴偵辦、溯源斷金流，防杜黑幫組織介入公共工程、建築、綠能產業等情事。

國土署說，各縣市政府已成立跨局處聯合稽查平台主動稽查，共同打擊廢棄土亂倒。未來聯合稽查、系統性掃黑與嚴查違規行動會繼續不間斷，以杜絕不法土地使用，落實守護國土資源目標。