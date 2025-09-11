高市府火大了！美濃吉洋「大峽谷」重罰1430萬元

美濃吉洋地區接連爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，新吉洋段1103號農地已裁罰300萬元，市府聯合稽查小組昨日聯合稽查，環保局今再依違反廢棄物清理法各重罰地主及行為人共600萬元。經發局今再依土石採取法加重裁罰500萬元，另地政局亦依區域計畫法裁罰30萬元。美濃新吉洋段1103這處採砂坑洞累計重罰1430萬元。

新吉洋段1100、1103-1106及1108等6地號涉違反「土石採取法」。經發局指出，新吉洋段1103號土地今年3月、6月依土石採取法裁罰300萬元，因逾期未回填整復，已依區域計畫法移送地檢署偵辦中。8月27日市府會同橋檢稽查，行為人已收押。

市府昨天再度聯合稽查，有關新吉洋段盜採案，環保局今再依違反廢棄物清理法第36條規定，各重罰地主及行為人各300萬元罰鍰，合計600萬元。經發局今亦再依土石採取法加重裁罰500萬元。地政局今亦依區域計畫法法裁罰30萬元。本案市府共累計重罰1430萬元。

經發局重申，市府整合各局處已啟動強力掃蕩巡查，環保局、農業局、地政局、經發局等局處加強聯合稽查頻率，警察局並於熱區必經路口增設監視器。本案現在正由橋檢偵辦中。