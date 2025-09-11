高雄大樹山坡地遭剃頭成光禿一片 市府重罰600萬元

高雄大樹區統嶺段山坡地發生「剃頭」濫墾及非法回填廢棄物，今天橋檢會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查，確認現場堆置營建混合物，土石方有持續增加情形，依廢清法裁處許姓行為人及廖姓地主各最高300萬元罰鍰，合計600萬元，刑責由橋頭地檢署偵辦中。

大樹區統嶺段疑遭濫墾回填廢棄物案，橋檢今天會同市府環保局等局處及環管署南區環管中心聯合稽查。

環保局指出，稽查人員定期巡檢發現，現場堆置土石方有持續增加的情形，隨即通報檢警環聯合查緝平台，仁武分局今年 4 月 21 日移送廢棄物清理法案，由橋檢朱美綺檢察官指揮偵查中。

今年6月19日，環保局再度會同保七、仁武分局、水利局進場會勘，發現山坡地堆置大量土石方，違反農地農用及水保法規定，由水利局裁罰並移送在案。市府日前蒐證發現該處又再堆置大量營建混合物，依廢清法裁處許姓汙染行為人、廖姓地主各重罰最高300萬元，合計600萬元。

環保局強調，此處掩埋場掩埋汙泥廢棄物，經檢測未超出有害認定標準，性質為一般事業廢棄物，由棄置行為人於2023年12月全數清除完成。本案持續列管中，將定期巡檢，以免再遭回填廢棄物。

環保局表示，此案行政處分及刑事責任會同時追究，絕不容許破壞珍貴的國土資源。涉及刑事犯罪，一律嚴查究辦，絕不寬貸。