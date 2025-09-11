快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

影／空拍畫面曝光！大寮良田遭不肖業者堆置建築廢土 高雄市府將嚴辦

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市議員李雅靜接獲陳情發現大寮前庄一處農地被不肖業者非法回填廢棄物，附近住宅高樓林立，違法業者完全沒再怕，直接把一車車建築廢土往良田傾倒，行徑十分囂張。記者劉學聖／攝影
近日美濃農地盜砂形成「大峽谷」景觀、大樹山區「光頭山」疑回填廢棄物引起重視，高雄市議員李雅靜接獲陳情發現，位於大寮前庄中正路旁一處隱密農地遭人非法回填廢棄物，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生，徹底毀掉優良農地，而且附近高樓大廈與住宅林立，違法業者完全沒再怕，直接把一車車建築廢土往良田傾倒，行徑十分囂張，高雄市府表示確認堆置土石行為屬農地非農業使用，且已違反都市計畫農業區分區管制規定，市府正依都市計畫法規定裁處。

議員李雅靜指出，她近期接到最新陳情，她赴現場查看，情景令她感到怵目驚心、難以形容，原本應該是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田。據陳情人轉述，大卡車運載物品會以黑網遮蓋，而且利用夜間無人時段神秘地頻繁進出非法傾倒。李雅靜質疑，高雄不斷有優良農地因被非法回填廢棄物而徹底毀掉，農地殺手再出現，又一樁良田變荒田，黑幕重重！

高雄市長陳其邁對此再震怒，強調應農地農用，市府會嚴查嚴辦，環保局今稽查發現2處農地未經許可堆置疑似疏濬或開挖地下室土方夾雜廢混凝土塊，依廢清法開罰6千至3百萬元，並移送偵辦。

高雄市議員李雅靜接獲陳情發現大寮前庄一處農地被不肖業者非法回填廢棄物，附近住宅高樓林立，違法業者完全沒再怕，直接把一車車建築廢土往良田傾倒，行徑十分囂張。記者劉學聖／攝影
高雄市議員李雅靜接獲陳情發現大寮前庄一處農地被不肖業者非法回填廢棄物，當地農民十分氣憤不肖業者的違法行徑。記者劉學聖／攝影
大寮農地遭濫倒 高市都發局:最重罰30萬按次處分

台中大甲遭堆放1200噸廚餘、廢棄蛋殼 惡臭熏天...驚人畫面曝光

大寮農田爆非法回填廢棄物成廢地 陳其邁震怒:嚴查嚴辦

檢警環聯手查獲大甲非法處理廚餘殘渣 11人違反廢清法起訴

高雄美濃「大峽谷」違法盜採案 國土署:已增監測頻率

針對高雄美濃「大峽谷」違法盜採案,媒體報導,國民黨立委陳菁徽質疑是中央廢止加強取締濫採土石方案導致。內政部國土管理署表示...

獨／美濃大峽谷案爆發後 高雄土資場全面停收營建廢土

美濃大峽谷農地盜砂衍生營造廢棄物流竄問題,近日高雄市府嚴格從源頭嚴格控管土方去化,全市12家土石資源處理場風聲鶴唳,暫停...

高雄大樹統嶺山區遭剃頭 檢察官與環保局勘驗驚見上萬立方營建廢棄物

高雄大樹區統嶺段山坡地遭濫墾甚至「剃頭」,不僅一棵樹都長不出來,還被回填廢棄物,橋頭地檢署檢察官今會同環保局等單位前往勘...

高市府火大了！美濃吉洋「大峽谷」重罰1430萬元

美濃吉洋地區接連爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞,新吉洋段1103號農地已裁罰300萬元,市府聯合稽查小組昨日聯合稽查,環保局今再依違反廢...

高雄美濃接連爆盜採！溪埔寮出現「隕石坑」引發污染疑慮 檢方分案調查

美濃「大峽谷」連環爆,吉洋里溪埔寮地段還也被發現巨大坑洞被回填廢棄物,宛如「隕石坑」,且因鄰近地下水取水處已有汙染地下水...

美濃吉洋里「大峽谷」景觀又多一處 而且緊鄰地下水井

美濃吉洋里「大峽谷」採砂坑洞連環爆,繼立委柯志恩揭露農地盜砂問題嚴重性之後,民眾黨高市黨部也接獲檢舉,美濃吉洋里溪埔寮地...

