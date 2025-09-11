快訊

農地變廢土場！美濃盜採回填案15人到案、檢方聲押11人持續追查

中央社／ 高雄11日電
高雄美濃遭不法盜採土石及回填廢棄物，橋檢偵辦傳喚15人到案，並聲押其中11人，橋頭地院裁准2人羈押，檢方另就4人交保部分提出抗告，並將持續蒐集不法事證。示意圖。中央社

高雄美濃遭不法盜採土石及回填廢棄物，橋檢偵辦傳喚15人到案，並聲押其中11人，橋頭地院裁准2人羈押，檢方另就4人交保部分提出抗告，並將持續蒐集不法事證。

台灣橋頭地方檢察署日前獲悉高雄市美濃區成功段及新吉洋段多處農地及國有地，遭不法集團大範圍盜採土石並回填營建廢棄物。經傳喚15人到案說明，聲押周姓地主等11人，橋頭地方法院審理後，其中曹姓、蘇姓犯嫌因有勾串滅證之虞，裁定羈押禁見，其餘人則以新台幣2萬元至10萬元不等金額交保或請回。

檢方今天下午指出，專案小組8月27日執行搜索，已查扣重型開挖機具怪手15台，傳喚15人到庭，經檢察官訊問後依涉犯廢棄物清理法等罪嫌聲押11人，橋頭地院裁准曹姓、蘇姓被告2人羈押禁見，另檢察官已就未裁准羈押被告等4人提出抗告，將本於勿枉勿縱原則，持續偵辦相關不法事證。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，近期轄區發生多起環保案件，將由主任檢察官陳竹君及查緝黑金專組檢察官與高雄市政府、環境部環境管理署、保七總隊、高雄市警局刑警大隊及轄下各分局組成聯合查緝小組，透過聯繫平台嚴查速辦，對有羈押必要者立即逮捕聲押、對情節重大者從重求刑，並加強查扣犯罪所得與工具。

此外， 高雄市大樹區統嶺段603地號部分山區「光頭」濫墾案，經查此地號為民國109年舊案，檢方偵查後，已於111年8月16日提起公訴，並經橋頭地院在去年11月4日判決有罪確定，張姓被告已繳清全部犯罪所得1020萬6728元，廢棄物均全數清理改善完畢，也無污染情況。

農地 高雄市

