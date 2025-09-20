聽新聞
綠4縣市長、11立委 籲政院提財劃修法草案

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋劉懿萱屈彥辰／台北報導
立法院新會期開始，民進黨立委郭國文昨邀南部立委開記者會批藍白惡修財劃法。記者張曼蘋／攝影
立法院新會期開始，民進黨立委郭國文昨邀南部立委開記者會批藍白惡修財劃法。記者張曼蘋／攝影

財劃法爭議延燒，民進黨十一位立委、南部四縣市長聯名表示，現行版本不只危及中央財政能力，更加重城鄉失衡、重北輕南問題，行政院應盡快提出修法草案。政院發言人李慧芝表示，財劃法公式錯誤的問題應由立法院處理，行政院要處理的是可長可久的全盤版本。

民進黨立委郭國文、王定宇、賴惠員辦公室、邱議瑩、邱志偉、李柏毅、許智傑、李昆澤、賴瑞隆、鍾佳濱、徐富癸昨開記者會批藍白惡修財劃法；台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米則錄製影片發聲。陳亭妃原未在出席名單，昨突然步入會場，郭國文見狀先愣了一下，趕緊問「陳委員牌子有沒有做？」

郭國文等綠委表示，財政因將時間花在怎麼執行藍白的財劃法烏龍公式，耽誤推出院版的時程，但財政部仍須將力氣花在提出一個可長可久的財劃法。

嘉義縣長翁章梁說，政院應盡快提出版本，進到立院進行實質討論與審查，不要因居住縣市不同而有差別待遇，也呼籲藍白拋下黨派思考，因為每個縣市都可能不同政黨執政。

立法院昨審查審計長陳瑞敏續任人事同意權案，國民黨立委洪孟楷質詢時問，六三六億元地方一般性補助款遭砍，中央可隨便刪減？陳瑞敏說，應照預算編製或預算審議，照法律的規定執行。陳也允諾，會針對新版財劃法可能的衝擊，四十五天內提相關報告。

