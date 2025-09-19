郭國文批新財劃法狀況多 陳瑞敏允諾：45天提因應衝擊報告

立法院今審查審計長人事同意權案，民進黨立委郭國文質詢，新版財劃法狀況很多，地方執行能力會出現很大問題，多出預算可能會出現拿去大撒幣等問題。審計長被提名人陳瑞敏允諾，會針對新版財劃法可能的衝擊，會在45天提出相關報告。

郭國文表示，新版財劃法造成很多地方的執行力出現很大問題，像是2024年地方的決算剩餘款是716億，但實質上地方當初的政府預算短差是553億，一來一往當中1269億沒有辦法執行，人員不變下，接下來新財劃法後地方上會多拿4165億，4165億再加1269億，以前短差553億都沒有辦法執行，在人員不變情況下又多了這麼多錢，根本沒辦法執行。

郭國文說，審計部角色是避免浪費公帑，要控制財政紀律，整個垂直、水平分配出問題的情況下，以後地方政府有錢有錢的要死、窮的窮的要命，「有想過這個問題接下來怎麼辦？」

陳瑞敏表示，行政院已邀集各地方政府商討。

郭國文追問，若行政院沒有修法要怎麼辦？就是會發紅包大撒幣，這最直截了當，但最有可能浪費公帑。同時要求審計部寫一份中央和地方政府可能在體制上出什麼問題的報告。

陳敏瑞原先表示，要2個月撰寫報告，但被郭認為太久了。隨後陳敏瑞允諾，45天可以提出相關報告。