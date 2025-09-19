綠委憂「新財劃法」衝擊審計人員 陳瑞敏允45天內提出報告

立法院全院委員會今天審查審計長被提名人陳瑞敏，民進黨立委郭國文指出，新版財政收支劃分法上路後將對審計人員造成衝擊，要求審計部提出財劃法衝擊報告。陳瑞敏允諾於45天內提出。

現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，賴總統依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。立法院今天召開全院委員會審查審計長人事同意權。

郭國文詢問時指出，新版的財劃法接下來將考驗審計部及地方審計人員，因為民國113年時，地方政府的決算賸餘款是新台幣716億元，但實質上地方政府預算短差是553億元，一來一回當中就有1269億元沒辦法執行。

郭國文提到，新版財劃法通過後，接下來地方政府會多拿4165億元，以前短差這麼多錢都沒辦法執行，加上人員不變的情況，未來地方政府會變成有錢、窮困兩種極端，審計部該如何面對，會不會衍生成發紅包、大撒幣情況。陳瑞敏對此回應，希望地方政府增加的錢先用於還債。

郭國文表示，審計長不僅該檢討過去6年的地方預算，還要思考新版財劃法衝擊，是否審計部能提出財劃法衝擊報告，並預告審計人員該如何因應。陳瑞敏回應，「可以」。

郭國文詢問，何時可以交出報告。陳瑞敏原先回應2個月內，但郭國文指出，若能提早交報告，有助於大家凝聚共識，是否能在45天內交出。陳瑞敏回應，「45天可以」。

國民黨立委林德福詢問，有立委希望修憲廢考試院、監察院，將審計部的職權移到立法院。

陳瑞敏說明，這對審計有非常大的影響，以審計部的立場，還是希望要能維持超然獨立；綜觀世界各國，審計機關有4大類型，有的在國會，也有獨立型、司法型及行政型，而他希望能夠比照世界大部分國家，獨立於三權之外，這樣才能超然獨立。

民進黨立委李坤城問陳瑞敏，對於人事同意權案是否有信心，以及財劃法修法相關議題。

陳瑞敏強調，如果能續任，他有信心帶領審計人員善盡審計職責，幫政府做一點事情以及和行政部門促進良善治理，至於財劃法議題，希望中央和地方站在在全國一體、每個人都好的情形下，坐下來好好談。此外，如果地方首長願意，可以把審計當朋友，因為地方首長施政千頭萬緒，審計可以幫忙看。