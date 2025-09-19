地方補助款遭砍 藍委問中央可隨便刪減？審計長陳瑞敏：應照法規執行

立法院今審查審計長陳瑞敏續任人事同意權案。國民黨立委洪孟楷質詢，關心636億地方一般性補助款遭砍一事，問這是否為法定義務支出，中央可隨便刪減嗎？陳回應，應照預算編製或預算審議，照法律的規定執行。

洪孟楷質詢時，先問陳瑞敏對於再被提名是否感到意外？陳說，他有點意外，他年紀已大，但他保證堅守審計權，對於濫用的預算，他同意追討回來。

洪孟楷質詢問及超思雞蛋案，他表示，畜產會損失6千多萬元，農業部長、次長、科長、董事長卻都簽結不起訴，是否合理？陳瑞敏說，這是國家的體制，審計部發現問題，有違法失職，依法送檢調；若有失職、效能不彰則送監察院。檢調這次有起訴，他尊重司法，而監察院糾正農業部，彈劾主辦司長與相關同仁。

洪孟楷質疑有人趁機發國難財，卻無高層被起訴。陳瑞敏表示，國家有國家體制，審計法是發現不法、效能不彰，這是國家體制，他要尊重。洪舉最近清潔隊員給予回收人員32元電鍋卻被以「貪汙治罪條例」起訴，駁斥國家不能讓外界覺得真正影響到全國人民的事情高高舉起、輕輕放下。

洪孟楷也問到就業安定基金遭濫用，審計部認為用途關聯性不高，應收回達7224萬元，勞動部欲以人民納稅錢編列公務預算回補就業安定基金，陳瑞敏可接受嗎？陳表示，勞動部應該逐項查明，如果公務用途，匯報行政院，是否編列預算就由政院決定，立院是否通過，則由立院決定，審計部希望基金與公務應分清楚。

洪孟楷問到，勞動部宣傳影片用開口合約，各機關是否可用開口合約作文宣嗎？陳瑞敏說，勞動部已承諾以後不再這樣做，至於各部會，要看採購性質是怎麼樣，一般這種應該不必用開口合約。

針對地方一般性補助款遭刪，洪孟楷問此是否為法定義務支出？釋字391號、520號解釋，提到措施性相關的一般性補助款是否就是法定義務支出？陳瑞敏說，總預算表列，是列法定義務支出，但立法院已追加預算把這個問題解決，委員也很認真的看到大法官釋憲，但立院有給636億元追加預算，這應該照預算編製或者預算的審議，應該要照法律的規定來執行。

洪孟楷問，軍人待遇條例及警察人員待遇條例修正案三讀，總統公告，行政院無覆議，是否應該編列預算？陳瑞敏說，行政院什麼時候編列這個預算，應有其安排，預算編列在行政院，要把相關的法律條件走完。

民眾黨立委陳昭姿質詢時，問若監察院被廢除，審計權應由誰行使？陳瑞敏表示，國際最高審計機關或者世界各國，大部分都獨立行使，也有在國會，美國就是在國會，但像日本、新加坡、南韓、法國等都獨立出來。