快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】撥1成統籌款蓋捷運 伍勝園敢要南2都比照？

聯合報／ 主筆室　
交通部大砍地方捷運建設補助款，次長伍勝園表示，台北市撥十分之一、台中市拿七分之一的新增統籌分配稅款可以編足捷運建設經費，引發不少討論。圖／聯合報系資料照片
交通部大砍地方捷運建設補助款，次長伍勝園表示，台北市撥十分之一、台中市拿七分之一的新增統籌分配稅款可以編足捷運建設經費，引發不少討論。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統在大罷免失敗後喊台灣社會必須「休養生息」，但行政院近來卻忙著砍地方捷運建設補助，搞得地方雞飛狗跳。閣揆卓榮泰說「中央給錢包，同時也附帶一個公事包，該做的事情就在這筆錢裡」，但是他的閣員數學差，指拿台北市撥十分之一、台中市拿七分之一的新增統籌分配稅款來蓋捷運就可以了。只是，事情有這麼簡單嗎？伍次長敢以同樣標準要求南二都嗎？  

新版財劃法上路，中央一直緊盯地方財源不放，不斷想辦法刪扣補助。近來最明顯的就是要大砍明年地方捷運建設的補助。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及高雄市長陳其邁紛傳抱怨，要求中央高抬貴手。 

交通部特別鎖定台北市及台中市，次長伍勝園指台北市在修法後多了452億元統籌款，只要撥十分之一，台中撥七分之一，就有能力編足捷運建設所需；沒想到台北市馬上搬出數據反駁，指交通部砍台北近60億元的捷運補助，超過伍所說的十分之一（45.2億元），根本是自打嘴巴。

其實，伍勝園的說法正是呼應閣揆卓榮泰的論調。卓日前受訪談到藍營縣市長批評中央「一手給統籌分配稅款，一手又砍補助」，他反駁說「中央給的錢包，同時也附帶了一個公事包，該做的事情本來就在這筆錢裡」；卓並強調，這不是砍補助，而是地方要把錢帶回去做應該做的事。

如果中央真的給了地方夠用的錢包，再給公事包也是合理。但問題在於「錢包太小、公事包太大」，根本就是存心刁難。賴清德總統去年上任時特別強調對未來中央和地方的互相合作寄予厚望，但實際作法並非如此，要說中央和地方是夥伴關係，從捷運補助款來看，恐怕也只限綠營縣市了。

交通部扣減對北市近60億元補助，伍勝園說拿出十分之一增加的統籌款就有能力編足，但兩者差了15億元，不僅是數學問題，也顯示他對市政的陌生。

根據台北市府提出的數據，台北市116年將新增453億元負債，其中包含收支差短171億元、捷運建設（含中央減少補助數）182億元、一般性補助款減少100億，光這些這就已大於統籌款增加的452億元。如果台北市是民進黨當家，會接受伍勝園這種說法嗎？

對於台北市政府來說，45.2億元是什麼概念？45.2億元可以補助班班喝鮮奶24年，可以分攤TPASS通勤月票票價優惠差額補助4年。交通部高官隨口說可以拿來編足捷運建設經費，是真的不懂市政，還是政治語言？台中市的情況亦然，要台中拿七分之一新增的統籌款蓋捷運，其他市政難道要停擺？　　　　　　　

再看其他藍營縣市，新北市也好不到那裡去，被中央大砍90億元補助，新北新增統籌款不過415億元，即使撥一成蓋捷運，不足的48.5億元要怎麼生出來？桃園的綠線、綠線延伸中壢、棕線和新北三鶯線延伸桃園八德也遭刪83.21億，桃園不過增加295.2億統籌款，即使拿一成出來蓋捷運，還差了53.69億元，不離譜嗎？

台南市確是捷運後段班，交通部到底砍台南多少錢，至今語焉不詳，只見台南市反其道而行，大開6條捷運清單，稱費用皆獲中央前瞻補助計畫核定，進度最快第一期藍線經費327億元可望近期拍板。高雄市則僅擔心如果刪減補助，恐讓陳其邁連五年「零舉債」的目標破功。兩相對照，此刻還真是藍綠兩樣情呢。

捷運 桃園 台南 交通部 陳其邁 賴清德 卓榮泰 盧秀燕 蔣萬安 侯友宜

延伸閱讀

卓榮泰邀首批綠委便當會 30項優先法案盼立院幫促成

卓榮泰邀綠委開便當會 優先法案納入AI 基本法、企業併購法

1萬元領不領？5位想選高雄市長藍綠民代表態了

獨／卓榮泰與綠委首梯便當會嘆：充滿很多困難 目前要讓預算順利

相關新聞

【重磅快評】撥1成統籌款蓋捷運 伍勝園敢要南2都比照？

賴清德總統在大罷免失敗後喊台灣社會必須「休養生息」，但行政院近來卻忙著砍地方捷運建設補助，搞得地方雞飛狗跳。閣揆卓榮泰說...

痛批修法獨厚台北 高市議會民進黨團「重修財劃法」

高雄市議會民進黨團今早舉行記者會痛批，高雄市捷運等重大建設明年將進入經費用度高峰，卻因藍白強行錯誤修法，導致整體財源減少...

財劃法重北輕南 南部11綠委籲重啟修法、均衡發展

民進黨南部11位立委今天表示，面對藍白修惡「財劃法」，導致現行版本不只危及中央財政能力，更加重城鄉失衡、重北輕南的問題，...

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

財劃法爭議持續，北市長蔣萬安昨喊話中央，勿為壓制而罔顧地方基礎建設，交通部晚間稱台北市統籌款多452億元，若撥出10分之...

蔣萬安再喊捷運補助 交通部：北市多452億「拿到錢不是結束而是開始」

財劃法爭議延續，台北市長蔣萬安今受訪表示，盼中央勿為壓制而罔顧地方基礎建設，交通部強調，財劃法修法後，北市多了452億元...

中央預算遭砍半仍全力支援 交通部籲地方善用新增財源推動軌道建設

交通部政務次長伍勝園18日表示，《財劃法》修法後，地方政府獲得更多財源，中央雖然預算縮減，但交通部從未缺席，仍然是地方建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。