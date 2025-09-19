痛批修法獨厚台北 高市議會民進黨團「重修財劃法」

高雄市議會民進黨團今早舉行記者會痛批，高雄市捷運等重大建設明年將進入經費用度高峰，卻因藍白強行錯誤修法，導致整體財源減少173億元，其中捷運建設補助短少逾113億元，恐直接衝擊工期。黨團強調，這不是「小瑕疵」，而是「嚴重錯誤」，要求立即重修財劃法，高雄建設不能停。

民進黨團總召江瑞鴻議員表示，藍白倉促修改財劃法，計算公式出現重大錯誤，剩餘分配款被錯置，行政院曾經示警並要求覆議，卻遭人數優勢否決。結果造成全國345億元統籌分配款無法有效使用，高雄財源因此陷入雪上加霜處境。最諷刺的是兼任國民黨智庫執行長的立委柯志恩，當初長親手推動這個版本，如今卻說「不是我」，「柯導不要再自導自演了」。

議員鄭孟洳表示，國民黨宣稱高雄增加258億元，實則一般性補助減少432億元，以致高雄整體財源反而減少173億元。反觀台北市則增加450億元，南北差距拉大，這公平嗎？財劃法初衷是健全地方財源，結果卻變成A縣市搶B縣市的錢，富著愈富，南部根本被犧牲。她說，市長陳其邁上任後更減少201億元債務，今年原本要挑戰「5年零舉債」紀錄，卻因錯誤修法，捷運補助短少超過百億，恐讓財政規劃全盤打亂。這不是高雄揮霍，而是藍白修法錯誤造成的危機。

民進黨高市黨部主委黃文益進一步指出，除統籌分配款外，還有一般性與計畫型補助，相關經費存在排擠效應。國民黨刻意隱瞞事實，只強調高雄多拿統籌分配款，卻不提其他補助被刪減。最終台北市獲得450億元，高雄反減173億元，市民才是最大受害者。他痛批，這不是「公式錯誤」，而是「算計錯誤」，是政治操作犧牲高雄。

議員林志誠指，高雄短缺的173億元，正是進行中的軌道建設、交通建設經費，這次修法將直接害了城市發展。更糟的是，高雄捷運補助短少113億元，明年正是經費高峰期，工期可能延宕、造價上漲，最終市民埋單。

議員林志鴻表示，高雄長年承擔電力、汙染與產業發展，用市民健康撐起台灣經濟，如今卻因修法受害。他直言，高雄捷運補助短少113億元，正值建設高峰期，若資金缺口不補，將導致工期延宕、造價上漲，最後市民買單。他強調：「錯了就要修，少了就要補，不透明就要攤開。」

民進黨團最後高喊「重修財劃法，高雄建設不能停」，呼籲藍白懸崖勒馬，不該讓政治算計摧毀高雄城市發展。