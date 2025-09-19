財劃法重北輕南 南部11綠委籲重啟修法、均衡發展

民進黨南部11位立委今天表示，面對藍白修惡「財劃法」，導致現行版本不只危及中央財政能力，更加重城鄉失衡、重北輕南的問題，為了避免惡法危害國家發展，綠委們共同呼籲，行政院、各個關心「財劃法」的立委，都應該盡快提出草案，不要放任現行歧視南部，傷害均衡發展的惡法傷害人民權益。

民進黨立委郭國文今天邀請南高屏綠委徐富癸、邱議瑩、邱志偉、李柏毅、許智傑、賴瑞隆以及原本不在出席名單中的陳亭妃一同出席記者會，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁也拍攝影片，贊同重新修正「財劃法」主張。

綠委們指出，「財劃法」最重要的立法精神，是藉由合理分配稅收，來讓區域均衡發展，然而在藍白去年修惡「財劃法」，不只垂直分配從4461.17億，一夕暴增成8488.28億，導致中央陷入財政危機，更喪失調和鼎鼐的功能；水平上更因高達75%分配指標來自於營業額、人口，過度極端的結果只利於都會區，也就讓區域發展更扭曲，強者更強，弱者更弱。

綠委們解釋，其實財政部不斷為「財劃法」修正做準備，上次與地方政府開會時間為3月6日，後續因財政部將時間花在怎麼執行藍白的烏龍公式，導致推出院版的時程被耽誤，但其實如行政院長卓榮泰所言，烏龍公式應該交由藍白自行負責，財政部必須將力氣花在提出一個可長久施行，又符合公平分配、均衡發展的「財劃法」。

綠委們表示，過去「財劃法」審查產生國會史上最大烏龍的結果，這次大家重新起點，邁向新的目標，為國人權益著想，修正出一部可以確保國家永續發展的「財劃法」。

黃偉哲透過影片表示，「財劃法」修法做法粗糙、結果糟糕，既分裂國家，又分配不公，結果切割成富裕的北部，富到流油，和困難的南部，窮到流浪，台北光是統籌分配款1100億元，台南市全年預算才如此，萬萬無法接受歧視南部、糟蹋南部的公式分配，因此修法一定要通盤檢討。

陳其邁指出，藍白草率修法的結果，雖然讓高雄統籌款增加258億元，但按照中央試算，一般型、計畫型補助減少了432億，整體財源減少了173億，相當不公平，並喊話立法院修法、行政院也要合理調配。

周春米說，雖然明年屏東統籌分配稅款增加100多億元，但增幅是非六都最後一名，更因其他補助款受影響，導致最後財政缺口高達42億元；反觀雙北都多了200多億元，凸顯修法後導致分配更不均衡，希望「財劃法」可以回到立法宗旨，均衡區域發展，尤其南部建設長期落後，更應被重視。

翁章梁表示，嘉義縣雖然統籌分配款增加113億元，但加上其他補助款，實際上是大幅減少21億元，「財劃法」修正結果不利於農業縣，更擴大城鄉差距，將資源更加集中都會區，翁章梁喊話行政院提出版本，立法院提出修法，進行實質討論與審查，不要因居住縣市不同而有差別待遇，更呼籲藍白拋下黨派思考，因為每個縣市都可能不同政黨執政。