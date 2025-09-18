捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

財劃法爭議持續，北市長蔣萬安今喊話中央，勿為壓制而罔顧地方基礎建設，交通部晚間稱台北市統籌款多452億元，若撥出10分之1就有能力編足捷運建設所需，呼籲地方政府要有責任感。北市府副發言人蔡畹鎣反擊，跳針無法掩蓋事實。

蔡畹鎣表示，中央政府「做賊喊捉賊」、要地方政府「自己扛起責任」，不只踐踏中央自己的責任感、更將說出「民生優先」的賴總統顏面踩在腳下。

蔡說，交通部伍次長避而不答的真相是，交通部要砍該給台北捷運的650億；真相是交通部與行政院說法自打嘴巴，真相是中央政府一通亂砍讓全台捷運建設蒙上可能大爛尾的陰霾。

蔡畹鎣表示，交通部明年已經砍近60億的台北捷運補助，早就超出伍次長所謂新增統籌款的1/10；市府早已多次說明116年將出現453億鉅額負擔，所謂新增452億已被中央左手給右手扣得入不敷出；連基本數字都不會算的民進黨內閣，正重創著不分顏色、不分縣市的發展命脈。