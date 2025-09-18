卓榮泰：政院早已提醒財劃法問題 立院應解決錯誤

行政院長卓榮泰今天說，財劃法倉促通過修法，內容有很多錯誤，當初在覆議案時，也再給立法院一次重新審議的機會，卻被否決；這是國家財政的重大危機，國民黨、民眾黨掌控的立法院若認為公式計算錯誤，要趕快提修法的話，政院樂觀其成。

卓榮泰接受民視新聞節目「台灣最前線」專訪，今晚播出。

卓榮泰還原財劃法修法過程指出，當初在非常混亂情況下倉促表決，據立法委員表示當初現場有8種版本，一直丟出來，到底後來表決是哪一種版本，其實現場很多委員也不太清楚。

卓榮泰說，財政部去年曾召集地方縣市討論財劃法修法，從「80多項爭議」收斂到「約10項」，可惜談到關鍵階段即被強行表決中斷。

他說，財劃法修法倉促通過，內容有很多錯誤，不僅是離島計算公式，各縣市的序位、分配也是錯誤。

卓榮泰指出，藍白版本的財劃法在「水平與垂直分配」上嚴重失衡，導致北部財源大幅增加，但嘉義、金門、澎湖、連江等離島與中南部城市分配卻遠低於合理水準，甚至出現「新竹市增加259%、台南僅54%、高雄只有51%、澎湖更只有14%」的不公平結果。

他說，後來行政院提出覆議案，他到立法院做覆議報告時，也一一報告其中的錯誤，希望立法院重新再審議一次，但覆議案卻被立院否決，「你們當初就否決了，你現在叫我再提一次，我哪有那種立場」，現在要解決這個問題，立法院自己要想想看當初自己造成的錯誤、要自己把責任弄清楚。

卓榮泰說，行政院絕不會以「解釋」來掩蓋公式錯誤，也不可能違背依法行政或破壞國安體制；如果任何法律明文規定，都可以用行政解釋，來把它推翻掉、改變掉，會讓國家體制變成不可想像的錯亂。

主持人詢問，台中市、台北市都抗議軌道補助遭刪減。卓榮泰說，中央沒有砍地方的補助，明年度中央對地方縣市所有的補助加起來達新台幣1兆1650億元，整體比去年都已經增加1519億元。

主持人問到，藍白是否真心想解決問題，還是持續將責任推給中央，透過政治操作拖延；卓榮泰回應，他只能寄望在野黨展現誠意，「如果我直接說他們在操作，他們馬上說我是政治操作」。

卓榮泰強調，為了國家長治久安，最新版本的財劃法應該被大家討論，在大家接受的情況下，共同審慎討論並修正。

至於目前卡住的345億元統籌分配稅款，他說，藍白主導的立法院必須趕快做決定，要如何處理，行政院「樂觀其成」，之後可以朝長治久安的方式來想。