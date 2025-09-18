蔣萬安再喊捷運補助 交通部：北市多452億「拿到錢不是結束而是開始」

財劃法爭議延續，台北市長蔣萬安今受訪表示，盼中央勿為壓制而罔顧地方基礎建設，交通部強調，財劃法修法後，北市多了452億元，只要撥出十分之一就能編足捷運建設所需，不必停擺，認為地方政府要更有責任感，提醒「拿到錢不是結束，而是開始」。

蔣萬安今早視導捷運信義東延線時表示，行政院和交通部對於給予地方捷運建設補助的數字兜不攏，盼中央不要只為了對抗和壓制地方，一再罔顧民生跟地方的基礎建設，之後會與盧秀燕市長、陳其邁市長向中骯爭取捷運補助經費。

交通部晚間於各大社群平台發布澄清影片，強調中央團隊從來不是局外人，中央始終是地方最有力的後盾，在交通建設上，中央沒有缺席，反而是傾全力支援、共同承擔，但地方自治事權必須回歸。

交通部政務次長伍勝園說明，今年度交通部原提報2200億元的公共建設預算，這當中也包含對地方像是捷運這類建設的補助經費，但因為財劃法修法，中央財源重新分配後，交通部實際只獲得1101 億元，預算被砍了一半，運用空間很有限，但即便如此，仍盡力在全國各地的公平性、急迫性之間取得平衡。

伍勝園指出，今年台北市光是從財劃法修法中，就多了452億元的稅收分配。「只要撥出其中十分之一，就有能力編足捷運建設所需」；台中市情況也是如此，透過財劃法，台中市也新增了295億元收入，只要撥出其中七分之一，就足以讓捷運工程順利推動下去，不必停擺。

伍勝園表示，地方政府其實有能力自己補上缺口，該怎麼分配、該怎麼調度，地方政府要有責任感，要扛起責任。這些新增財源，本來就是讓地方可以更有彈性、更有力量來規劃重大建設。

伍勝園說，交通部要誠懇地提醒，「拿到錢不是結束，而是開始」。怎麼用？用在哪？是不是把民眾最關心的建設放在前面？這都是地方政府要回應人民的地方。

伍勝園強調，現在地方政府的財政結構比過去健全很多。中央不逃避責任，會持續提供制度、資源上的支持，但地方更要展現主動、有效的財政調度能力與建設規劃能力。

伍勝園最後表示，在統籌分配款大幅增加的背景下，地方政府要以市民的需求為優先，編足捷運與軌道建設的經費，積極推動交通建設與區域發展。