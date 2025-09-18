快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

中央預算遭砍半仍全力支援 交通部籲地方善用新增財源推動軌道建設

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部政務次長伍勝園。（台鐵提供）
交通部政務次長伍勝園。（台鐵提供）

交通部政務次長伍勝園18日表示，《財劃法》修法後，地方政府獲得更多財源，中央雖然預算縮減，但交通部從未缺席，仍然是地方建設最堅強的後盾。他強調，地方政府應善用新增財源，展現責任感，積極編列捷運與軌道建設經費，回應市民期待。

伍勝園指出，2026年度交通部原本提報2,200億元公共建設預算，其中包含地方捷運補助，但因《財劃法》修法，中央實際僅獲得1,101億元，預算減半，「我們的空間非常有限，但即便如此，交通部仍在全國各地努力兼顧公平性與急迫性，這是非常不容易的工作」。

他進一步舉例，台北市因修法新增452億元稅收分配，只要撥出其中十分之一，就能編足捷運建設經費；台中市則增加295億元收入，撥出七分之一即可讓捷運工程順利推動，不必停擺。「地方其實有能力補上缺口，如何分配與調度，地方政府必須展現責任感」。

伍勝園強調，新增財源的目的，就是讓地方能有更多彈性規劃重大建設，「拿到錢不是結束，而是開始。錢要怎麼用、用在哪裡，是否把民眾最關心的建設放在優先順序，這些都需要地方政府回應人民」。

他並指出，隨著《財劃法》實施，地方政府的財政結構已比過去健全許多，中央會繼續在制度與資源上提供支持，但地方更需要展現主動與有效的財政調度能力，推動建設發展。

伍勝園最後呼籲，地方政府在統籌分配款大幅增加的背景下，應以市民需求為優先，編足捷運與軌道建設所需經費，積極推動交通建設與區域均衡發展，「交通建設，是人民生活中最有感的政策，交通部絕對不會缺席」。

捷運 交通部 地方政府

延伸閱讀

前立委陳歐珀涉財產不明公益侵占 不起訴確定

淡江大橋申請註冊商標權 侯友宜：保留異議

新聞中的公民與社會／行政院指財劃法無法分配引反彈 中央、地方互信受挫

台南騎士害怕的新灣橋終改建 市長立委趁機抱怨財劃法

相關新聞

中央預算遭砍半仍全力支援 交通部籲地方善用新增財源推動軌道建設

交通部政務次長伍勝園18日表示，《財劃法》修法後，地方政府獲得更多財源，中央雖然預算縮減，但交通部從未缺席，仍然是地方建...

【重磅快評】345億動彈不得 誰是剋扣慣犯還不清楚？

統籌分配稅款在財劃法修法通過後，因計算公式出現「瑕疵」，導致中央至今仍345億元未發放，引發地方質疑；行政院長卓榮泰認為...

捷運經費被砍影響信義線東延？蔣萬安：與盧秀燕陳其邁向中央爭取

財劃法爭議延續，捷運信義線東延段預計年底、明年初將完工通車，是否因中央大砍捷運經費進度受影響？北市長蔣萬安今天視導信義東...

捷運補助款遭砍 蔣萬安、盧秀燕批中央

地方捷運補助款遭大砍，交通部卻呼籲地方要扛起更多責任，行政院發言人李慧芝也稱中央已無能力挹注。台北市長蔣萬安昨回批，中央...

中央昔補助北捷6775億 北市府回擊行政院「先回應這6個問題」

行政院發言人李慧芝今指出，以往中央補助台北捷運路網超過6775億，現在中南部進入捷運建設期，但是中央卻沒有相同的能力可以...

中捷經費遭砍盧秀燕嘆眼淚快流下來 政院：統籌款大幅增加應妥善規劃

台中市長盧秀燕稱台中捷運經費遭中央大幅刪減，她眼淚都快流下來。行政院火速反擊，台中捷運藍線目前還在設計階段，交通部是按期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。