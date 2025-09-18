中央預算遭砍半仍全力支援 交通部籲地方善用新增財源推動軌道建設
交通部政務次長伍勝園18日表示，《財劃法》修法後，地方政府獲得更多財源，中央雖然預算縮減，但交通部從未缺席，仍然是地方建設最堅強的後盾。他強調，地方政府應善用新增財源，展現責任感，積極編列捷運與軌道建設經費，回應市民期待。
伍勝園指出，2026年度交通部原本提報2,200億元公共建設預算，其中包含地方捷運補助，但因《財劃法》修法，中央實際僅獲得1,101億元，預算減半，「我們的空間非常有限，但即便如此，交通部仍在全國各地努力兼顧公平性與急迫性，這是非常不容易的工作」。
他進一步舉例，台北市因修法新增452億元稅收分配，只要撥出其中十分之一，就能編足捷運建設經費；台中市則增加295億元收入，撥出七分之一即可讓捷運工程順利推動，不必停擺。「地方其實有能力補上缺口，如何分配與調度，地方政府必須展現責任感」。
伍勝園強調，新增財源的目的，就是讓地方能有更多彈性規劃重大建設，「拿到錢不是結束，而是開始。錢要怎麼用、用在哪裡，是否把民眾最關心的建設放在優先順序，這些都需要地方政府回應人民」。
他並指出，隨著《財劃法》實施，地方政府的財政結構已比過去健全許多，中央會繼續在制度與資源上提供支持，但地方更需要展現主動與有效的財政調度能力，推動建設發展。
伍勝園最後呼籲，地方政府在統籌分配款大幅增加的背景下，應以市民需求為優先，編足捷運與軌道建設所需經費，積極推動交通建設與區域均衡發展，「交通建設，是人民生活中最有感的政策，交通部絕對不會缺席」。
