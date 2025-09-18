【重磅快評】345億動彈不得 誰是剋扣慣犯還不清楚？

統籌分配稅款在財劃法修法通過後，因計算公式出現「瑕疵」，導致中央至今仍345億元未發放，引發地方質疑；行政院長卓榮泰認為錯在立法院，行政院不提修法，財政部也說無權解釋條文，這筆錢就一直擺在中央口袋裡，不免引發公務員涉嫌抑留剋扣的討論。由於行政院之前扣發地方一般性補助款，又遲發公務員加薪，主其事者似難擺脫抑留剋扣罪嫌連續犯的指控。

連續犯是指行為人基於同一或概括的犯罪故意，連續實施數個性質相同的行為，觸犯同一罪名，過去常以一罪論處，但得加重其刑；此條文已於6年前廢止，改依行為次數逐一論罪。賴政府集權又集錢的程度超過以往，抑留剋扣的情形不斷重演，眼前至少就有三個舉措足以印證。

首先是今年五月間行政院突襲地方，統刪地方的一般性補助款，令地方跳腳。立委吳宗憲指一般性補助款一毛未刪，行政機關須依法執行，刑法有「抑留剋扣罪」，公務員對於明知依法應發款項而抑留不發或者是剋扣會觸法，但這次統刪抑留剋扣達636億元，他在立法院告發，要檢調去查明「是哪一個公務員在幹這個事情」。

對於吳宗憲的告發，在場備詢的司法院副秘書長王梅英也認為行政機關應依法執行預算案；憲法法庭書記廳廳長楊皓清也認同吳所言，「除非遭大法官宣告違憲，否則就是生效的法律，必須依法行政、必須遵守」。遺憾的是，檢調對此噤若寒蟬，連表態依法偵案都不敢。

行政院自知作法有問題，八月間又出招，把一般性補助改為申請制，再度引發質疑，認為可能導致補助標準不明、作業時間延遲，並擔憂淪為政治分贓，同時也可能牴觸財劃法第30條一般性補助款不得少於前一年度預算數的規定。更重要的是，行政院此舉無法消除之前統刪地方補助款可能觸法的疑慮。

第二件是核能流言終結者創辦人黃士修黃士修揭發公務員加薪遲未入帳涉嫌抑留剋扣。黃指今年中央預算案於1月21日三讀通過，總統3月21日公布，但3月底加薪未入帳，行政院稱「受立院刪減業務費影響約用人員，希望一併加薪」，但立法院並未凍結人事費，行政院卻扣住不發。

到了5月1日加薪仍未入帳，行政院又稱「人事總處已發布待遇調整，各機關因計算與作業時間不同，5月會陸續入帳」。儘管行政院都有說法，但延誤加薪是既成事實，主其事者是否故意為之？難道沒有查明必要？

最近一件則是統籌分配稅款撥付，行政院稱財劃法公式有誤，以致有345億元無法分配。所謂公式瑕疵，行政院聲稱年初提覆議時就發現了，但過了半年卻無動作，直到要編列明年預算才引爆，在野陣營馬上提出各種解決方案，但行政院擺明不作為，財政部也自縛手腳不敢有動作，難道其中沒有故意的成份？

財政部長莊翠雲表示，財劃法公式錯誤，導致345億元無法分配，但她又說，經與地方協調，序位分數計分將依多數地方建議採0.2分級距計算，分配鄉鎮、市公式則沿用舊制分配公式；公式分母錯誤部分，地方政府雖建議採行政解釋，但鑑於財劃法明文規定，財政部沒辦法自行解釋。矛盾的是，縣市對鄉鎮可採地方建議，中央對縣市又說地方建議不可行，根本說理不足。

卓榮泰昨天受訪談無法分配的345億元，提到「中央給錢包，同時也附帶了一個公事包，該做的事情本來就在這筆錢裡」，問題是，行政院說年初就發現公式有瑕疵，但卻袖手旁觀，至於中央地方事務分配也不曾找地方討論，眼前345億元動彈不得，若非怠惰何以至此？要不然就是有人蓄意抑留剋扣等時機修理立法院，但受害的卻是百性。誰是抑留剋扣慣犯？大家心中早有答案了。