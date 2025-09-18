台南騎士害怕的新灣橋終改建 市長立委趁機抱怨財劃法

台南永康、新化主幹道交界新灣橋老舊、連結道路彎曲經常車輛擦撞衝入橋下，地方爭取多年改建橋樑花費4.14億元，經兩年多施工今天通車。市長黃偉哲感謝中央補助經費與地方合力完成改建；不過他與立委林俊憲又再次批評藍白修改的財劃法將造成未來地方要負擔一半重大建設經費。

新灣橋跨越鹽水溪，原有橋梁寬度8公尺拓寬為15公尺，橋梁段主要配置雙向各4.5公尺混合車道及實體人行道，新灣橋改建工程總長度約515公尺，其中橋梁段改善長度233公尺，工程於112年5月開工、今年9月8日完工。

立委林宜瑾說，舊橋1977年興建寬不到8米，大車經過經常擦撞機車掉入溪流內，她當議員時就爭取，當上立委第一個會勘就是這座橋樑。立委陳亭妃感謝中央十足支持補助地方、「鄉親感受最深」。立委林俊憲指出，以前因為改建要哪個單位出錢一直有爭議而卡住50年，感謝林宜瑾當選立委第一次會勘就是這裡，「中央有自己人的好處就在這裡」。

他說，因為現在的財劃法、以後中央就沒有錢補助了。市長黃偉哲接著上台也呼應林俊憲的說法，並舉例未來台南捷運鐵路地下化市政府都要負擔一半的費用，根本沒辦法。

市長黃偉哲表示，新灣橋為永康及新化區往返的重要過境道路，橋梁使用已超過45年，市府努力向中央爭取終獲得中央生活圈計畫經費補助，由中央補助3億2735萬元，加上地方配合款8702萬元，總經費4億1437萬元。

黃偉哲表示，中央經費支持對地方交通建設相當重要，例如市府規畫未來捷運第一期、鐵路地下化皆須中央經費的補助，才得以順利發展地方建設。民眾通往鄰近台39省道、市區道路180甲線及台南科學園區的交通將更順暢。

工務局指出，新灣橋位於南市永康區與新化區交界處(市道180甲線)，跨越鹽水溪，橋梁西側連結永康區西勢路、東側銜接新化區大智路的的交通要道，建造迄今已45年，原有橋梁結構老舊且寬度僅8公尺，汽機車混流經常事故。

內政部次長董建宏表示，「任何台南的建設，都要認真處理。」新灣橋改建中央補助3.27億元比例達79%，地方建設及道路交通暢通，皆須仰賴中央與地方配合。