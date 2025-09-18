快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

台南騎士害怕的新灣橋終改建 市長立委趁機抱怨財劃法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影

台南永康、新化主幹道交界新灣橋老舊、連結道路彎曲經常車輛擦撞衝入橋下，地方爭取多年改建橋樑花費4.14億元，經兩年多施工今天通車。市長黃偉哲感謝中央補助經費與地方合力完成改建；不過他與立委林俊憲又再次批評藍白修改的財劃法將造成未來地方要負擔一半重大建設經費。

新灣橋跨越鹽水溪，原有橋梁寬度8公尺拓寬為15公尺，橋梁段主要配置雙向各4.5公尺混合車道及實體人行道，新灣橋改建工程總長度約515公尺，其中橋梁段改善長度233公尺，工程於112年5月開工、今年9月8日完工。

立委林宜瑾說，舊橋1977年興建寬不到8米，大車經過經常擦撞機車掉入溪流內，她當議員時就爭取，當上立委第一個會勘就是這座橋樑。立委陳亭妃感謝中央十足支持補助地方、「鄉親感受最深」。立委林俊憲指出，以前因為改建要哪個單位出錢一直有爭議而卡住50年，感謝林宜瑾當選立委第一次會勘就是這裡，「中央有自己人的好處就在這裡」。

他說，因為現在的財劃法、以後中央就沒有錢補助了。市長黃偉哲接著上台也呼應林俊憲的說法，並舉例未來台南捷運鐵路地下化市政府都要負擔一半的費用，根本沒辦法。

市長黃偉哲表示，新灣橋為永康及新化區往返的重要過境道路，橋梁使用已超過45年，市府努力向中央爭取終獲得中央生活圈計畫經費補助，由中央補助3億2735萬元，加上地方配合款8702萬元，總經費4億1437萬元。

黃偉哲表示，中央經費支持對地方交通建設相當重要，例如市府規畫未來捷運第一期、鐵路地下化皆須中央經費的補助，才得以順利發展地方建設。民眾通往鄰近台39省道、市區道路180甲線及台南科學園區的交通將更順暢。

工務局指出，新灣橋位於南市永康區與新化區交界處(市道180甲線)，跨越鹽水溪，橋梁西側連結永康區西勢路、東側銜接新化區大智路的的交通要道，建造迄今已45年，原有橋梁結構老舊且寬度僅8公尺，汽機車混流經常事故。

內政部次長董建宏表示，「任何台南的建設，都要認真處理。」新灣橋改建中央補助3.27億元比例達79%，地方建設及道路交通暢通，皆須仰賴中央與地方配合。

台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
立委林宜謹帶頭爭取多年，台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
立委林宜謹帶頭爭取多年，台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影
台南令許多騎士害怕的新灣橋終於改建通車。記者周宗禎／攝影

橋梁 台南 黃偉哲

延伸閱讀

醫見民調吃驚「他」讓民進黨鐵票板塊崩盤 剖析台南2026恐變天

林俊憲回應黨內初選最新民調…有其他政黨在干擾

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

影／新加坡點名改買斗六文旦？ 黃偉哲喊話雲林：不想掀起文旦大戰

相關新聞

捷運經費被砍影響信義線東延？蔣萬安：與盧秀燕陳其邁向中央爭取

財劃法爭議延續，捷運信義線東延段預計年底、明年初將完工通車，是否因中央大砍捷運經費進度受影響？北市長蔣萬安今天視導信義東...

中央昔補助北捷6775億 北市府回擊行政院「先回應這6個問題」

行政院發言人李慧芝今指出，以往中央補助台北捷運路網超過6775億，現在中南部進入捷運建設期，但是中央卻沒有相同的能力可以...

中捷經費遭砍盧秀燕嘆眼淚快流下來 政院：統籌款大幅增加應妥善規劃

台中市長盧秀燕稱台中捷運經費遭中央大幅刪減，她眼淚都快流下來。行政院火速反擊，台中捷運藍線目前還在設計階段，交通部是按期...

【重磅快評】大砍中捷96%補助 陳世凱還是台中隊嗎？

財劃法爭議延燒，總統賴清德昨天才說財劃法修法後，未來地方政府需要承擔更多的責任，地方即傳出交通部明年補助地方捷運建設經費...

影／中捷藍線工程恐生變？盧秀燕：中央補助款被砍96%

台中市長盧秀燕今天出席大肚區日晷公園完工啟用典禮時表示，台中市明年原本可拿到42億的中捷藍線興建補助，但中央核定下來，現...

台中捷運藍線補助42億幾乎被砍光 盧秀燕喊話「眼淚快流下來了」

針對台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，台中市長盧秀燕今天喊話中央，看到北高的捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。