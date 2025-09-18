捷運補助款遭砍 蔣萬安、盧秀燕批中央

地方捷運補助款遭大砍，交通部卻呼籲地方要扛起更多責任，行政院發言人李慧芝也稱中央已無能力挹注。台北市長蔣萬安昨回批，中央「左手給、右手扣」，玩兩面手法很不可取，呼籲賴清德總統快提修法版本，台中市長盧秀燕也喊話中央高抬貴手，「我們眼淚都快流下來」。

李慧芝前天表示，財政部只能用立院修錯的財劃法來分配統籌分配稅款，北市明年增加逾450億元，中央挹注北市總數高達1317億元，北市應可多分擔一些地方自治事項。

李表示，以往中央補助台北捷運路網建設逾6775億元，現在中南部進入捷運建設期，中央已經沒有相同的能力。

蔣萬安回應，中央只講給地方多少，卻不說扣了多少，且捷運建設經費不僅北市，連台中、高雄都被刪除，盼盧秀燕、高雄市長陳其邁能一起表達心聲。

北市府補充，李慧芝沒回應中央是否要砍台北捷運預算650億，狂砍全台捷運經費是不是事實？北市府年度增加的負擔比統籌分配款還多。

中捷藍線補助款也大縮水，市長盧秀燕前天先說，如果是「卡盧」，讓台中重大建設做不下去的話，「這樣很不道德」，昨再說，明年按中央和地方事權分配，應可拿到42億元，可是現在核定下來僅1.68億元，幾乎讓藍線會蓋不下去，「我覺得稍微太離譜了一點」。

她指出，中部現在才蓋第2條捷運，中央就把預算幾乎砍光，看到北、高的捷運1條1條地蓋，「我們的眼淚都快流下來了。」中部人、台中人需要捷運，「要拜託中央高抬貴手，給我們補助」，否則太不公平。

新北市長侯友宜昨受訪時也說，還有345億統籌款還沒有分配下來，希望中央能迅速釐清。他說，就像新北捷運經費被砍90億、約72%，一定影響到未來整個捷運興建。

行政院昨也火速反擊，台中捷運藍線還在設計階段，交通部按期程對補助合理調整，且台中市明年統籌分配稅款比今年增加295億元，全國排名前五，不論是地方建設或學校水電費等自治事項，應能妥善規畫使用。

李慧芝強調，過去中央對地方建設補助一向不遺餘力，以往中央補助台北捷運路網的相關建設就超過6775億元，不過中央在新版財劃法之下，均衡地方發展的能力被大幅限縮。