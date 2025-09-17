快訊

中央昔補助北捷6775億 北市府回擊行政院「先回應這6個問題」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市副發言人蔡畹鎣。記者楊正海／攝影
行政院發言人李慧芝今指出，以往中央補助台北捷運路網超過6775億，現在中南部進入捷運建設期，但是中央卻沒有相同的能力可以挹注了，且中央挹注給台北市的總數更高達1317億元。對此，北市府則反問6個問題，請李發言人本於職責，完整回應。

李慧芝指出，對於財劃法的兩套公式的部分，事實上，法條就一條，公式就一個，就寫在法條裡。行政機關只能夠依法行政，財政部只能用立法院修錯的財化法來分配中央統籌分配稅款，無法非法分配國家資源。

她說，台北市明年的統籌分配稅款增加數超過了450億元，是全國之冠，而中央挹注給台北市的總數更高達1317億元，比起今年增加整整275億元，這個數字同樣也是全國之冠。應該可以多分擔一些地方自治的事項。此外，台北市的財政體質良好，有高達269億元的稅金剩餘，相信可以好好地照顧市民。

李慧芝表示，至於有立法院將韌性特別預算與財財劃法連結，這是完全不同的兩件事。財劃法是年度預算，跟特別預算，在法規還有程序上都完全不同。財劃法的問題在於公式錯誤，導致統籌稅款還有345億元無法完全分配。此外，水平分配不公平，還削弱了中央均衡、地方發展的能力。以往，中央補助台北的捷運路網的建設超過6775億元，而現在中南部進入了捷運的建設期，但是中央已經沒有相同的能力。

對此，台北市府副發言人蔡畹鎣表示，李發言人講了這麼多，卻沒回應的是，中央是否要砍台北捷運預算650億、狂砍全台捷運經費，這是不是事實？北市府年度增加的負擔，比統籌分配款還要多，這是不是事實？中央左手給、右手扣，這種兩面手法，有回應嗎？

她說，中央只講給地方多少，卻不講扣了多少，有回應嗎？中央應該給地方的補助款，一直到現在都還處在不確定情況下的究竟有多少，到底要刪掉其中多少？中央有跟各地方政府以及國人講清楚了嗎？以上6個問題，請李發言人本於職責，完整回應。

行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
北市府 財劃法 台北捷運





