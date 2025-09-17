中捷經費遭砍盧秀燕嘆眼淚快流下來 政院：統籌款大幅增加應妥善規劃

台中市長盧秀燕稱台中捷運經費遭中央大幅刪減，她眼淚都快流下來。行政院火速反擊，台中捷運藍線目前還在設計階段，交通部是按期程對補助進行合理調整，且台中市明年統籌分配稅款比今年大幅增加295億元，全國排名前五，不論是地方建設或學校水電費等自治事項，應能妥善規劃使用。

行政院發言人李慧芝今天指出，立法院去年三讀的新版財劃法產生了四大問題，第一是公式錯誤，導致345億元無法分配，第二是水平分配不公平，擴大了城鄉以及南北差距，第三是垂直分配大幅限縮中央均衡地方發展的能力，第四是事權沒有隨錢分配到地方而回歸地方。

李慧芝強調，過去中央對地方建設補助一向不遺餘力，以往中央補助台北捷運路網的相關建設就超過6775億元，不過中央在新版財劃法之下，均衡地方發展的能力被大幅限縮。

李慧芝指出，至於盧秀燕提到的台中藍線，目前還在設計階段，交通部是按照期程，對補助進行合理調整；此外，台中市明年的統籌分配稅款，比起今年將大幅增加295億元，全國排名前五，中央對台中的挹注總數也會來到993億元，創史上新高，不論是地方建設或者學校水電費等自治事項，應該都能妥善規劃使用。