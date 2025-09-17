【重磅快評】大砍中捷96%補助 陳世凱還是台中隊嗎？

財劃法爭議延燒，總統賴清德昨天才說財劃法修法後，未來地方政府需要承擔更多的責任，地方即傳出交通部明年補助地方捷運建設經費大幅縮水，台中市長盧秀燕怒批中央「打盧」；罕見的是，出身台中的交通部長陳世凱神隱，由次長擋子彈，但躲得過一時，躲不了一世，陳當初獲拔擢出任交通部長，就說他善於協調溝通，這時怎麼不出來好好發揮？

賴清德總統昨天出席淡江大橋合龍儀式，致詞時提及財政收支劃分法修法後，未來地方要扛很多責任；他可能沒想到新北市長侯友宜隨後回應，要求中央和地方權責要分清楚，還沒分配的345億元也要趕快分配。但相較於未分配的345億元，交通部大幅刪減地方捷運補助款，恐怕讓正在進行捷運建設的5都感覺更痛。

台中市長盧秀燕反應最強烈，指依去年協議，中央明年應給台中近60億元中捷藍線補助款，卻只編列1.6億，她懷疑是為了「卡盧」，並稱若中央為卡盧擋捷運，「這是非常不道德的」；今天盧改溫情喊話，指說中央幾乎砍光中捷藍線補助款，「眼淚都快要流下來了」，「中部人、台中人需要捷運，請給我們補助」。

不獨盧秀燕反彈，台北市、新北市及高雄市都有表態。台北市長蔣萬安指中央刪減捷運建設補助，導致台北市未來10年將損失約650億元，會讓地方無法建設；新北市長侯友宜也說，新北捷運補助被砍90億，這些早期都已規劃好，中央突然刪減，一定會影響到未來興建；高雄市捷運局也憂心表示，高雄捷運小港林園線、岡山路竹線以及黃線均在施工階段，補助減少103億元，財務規劃造成壓力，將衍生履約爭議與違約疑慮。

看起來，各都的「災情」都很慘重，但未見交通部長陳世凱說明，僅由次長伍勝園出面回應，表示財劃法修正後，交通部預算短少1099億元，因此有必要檢視補助金額，捷運建設本屬地方自治範疇，交通部仍積極爭取預算補助，明年可分配予地方捷運建設補助經費僅約90餘億元，其中高雄市減少112.72億元最高，另台中捷運藍線尚在設計作業中，依合理執行進度，初核補助款1.69億元。

伍勝園雖然拿出數據說話，但數字裡藏著貓膩。依立法院預算中心資料，2017年中央政府捷運建設預算編列233億元，2018至2021年介於104億元至118億元之間，2022、2023年增至165億元、147億元，2024年未納入公務預算，前瞻特別預算編列133億元。換句話說，歷年來捷運補助預算約在百億元之譜，交通部稱明年僅約90餘億元可以補助地方，減幅並不大，但為何地方補助卻被大砍，關鍵還是在於特別預算。

民進黨政府施政最為人詬病之一就的特別預算常態化，特別預算的編列常有政治考量。過去民進黨在國會一黨獨大，特別預算特別浮濫，馬政府時期僅編列7項特別預算、共7953億元，但民進黨七年間就通過13項特別預算，共2兆4967億元，根本不擔心債留子孫，只想鈔票換選票，這也說明賴政府過去一年為何一心只想要大罷免衝國會過半。

這次交通部編列地方捷運補助預算，難免予人報復藍白修財劃法的聯想，但綠營執政的南二都也不必太憂心，因為後面肯定還有法寶沒有拿出來，只是交通部長陳世凱此際成了最尷尬的人。

陳世凱來自台中，又是藍線捷運的選區，上任後多次回台中視察，自詡他是「台中隊」一員，還說台中捷運建設落後其他都市，要急起直追。結果承諾補助公文擺在眼前，編出來的預算竟是大砍台中96%的補助，陳世凱再會溝通協調，此刻還是躲起來算了，免得成了箭靶。