台中捷運藍線補助42億幾乎被砍光 盧秀燕喊話「眼淚快流下來了」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中捷運藍線預算被砍剩4%，盧秀燕說眼淚快要流下來了。記者黃寅/攝影
針對台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，台中市長盧秀燕今天喊話中央，看到北高的捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾乎就被砍光，「眼淚都快要流下來了」中部人、台中人需要捷運請給我們補助。

她說，按照中央和地方的事權分配，台中市明年應該可以得到42億元的中捷藍線預算補助，這個是早就講好了，但是現在中央核定下來只有1.68億元，也就是只有原本的4%，有96 %被砍掉，幾乎讓我們的終結藍線蓋不下去，感覺太離譜了一點，因為幾乎砍到沒有了。

盧秀燕上午到大肚區參加一處公園的啟用典禮，她指著身後的民眾說，這對中部地區和台中市民太不公平了，看看我們的台中市民多麼可愛，北高捷運這麼多條，政府投資這麼多，可是中部現在才第二條就幾乎把我們的預算砍光，我覺得對中部地區民眾太不公平。

她說，台中市民一年繳了2千5百億元給中央，各種預算分回來不到1千億元。看到北高的捷運一條一條的蓋，讓我們的眼淚都快流下來了，因為中部人台中人需要捷運，請給我們補助，也請按照當初講好的預算給我們補助，要拜託中央高抬貴手給我們補助。

財劃法 盧秀燕 台中捷運

相關新聞

捷運建設經費遭砍75%...要地方多負擔 蔣萬安重批中央玩兩面手法

新版「財劃法」出現中央與地方公式爭議，北市捷運建設經費遭大砍近60億，交通部則呼籲地方應要扛起更多責任，台北市長蔣萬安痛...

捷運補助款吳思瑤批蔣萬安「恃寵而驕」 柳采葳轟吳：背棄選區

針對財劃法爭議，台北市長蔣萬安指中央原已核定的捷運路網補助經費將少650億元，民進黨立委吳思瑤昨批蔣恃寵而驕，得了便宜還...

財劃法爭議…賴清德要地方承擔更多責任 侯友宜：中央應把權責分清楚

財劃法爭議至今仍未解，總統賴清德昨天表示，財劃法修法之後，中央財源可能減少，地方的財政更為充裕，未來地方政府需要承擔更多...

冷眼集／民調持續探底 總統依舊鬥雞

淡江大橋昨天合龍，賴清德總統與新北市長侯友宜同台，雙方仍為財劃法爭議過招。雖然財劃法修正後，地方經費增多是事實，但從賴總...

盧秀燕質疑捷運補助「卡盧」 交部：沒政治考量

台北市長蔣萬安及台中市長盧秀燕都抱怨捷運經費被中央大砍。交通部政務次長伍勝園昨說明，新法壓縮中央財源非常大，明年捷運建設...

