台中捷運藍線補助42億幾乎被砍光 盧秀燕喊話「眼淚快流下來了」

針對台中捷運藍線的預算被中央大幅刪減，台中市長盧秀燕今天喊話中央，看到北高的捷運一條一條的蓋，但是中部第二條捷運的預算幾乎就被砍光，「眼淚都快要流下來了」中部人、台中人需要捷運請給我們補助。

她說，按照中央和地方的事權分配，台中市明年應該可以得到42億元的中捷藍線預算補助，這個是早就講好了，但是現在中央核定下來只有1.68億元，也就是只有原本的4%，有96 %被砍掉，幾乎讓我們的終結藍線蓋不下去，感覺太離譜了一點，因為幾乎砍到沒有了。

盧秀燕上午到大肚區參加一處公園的啟用典禮，她指著身後的民眾說，這對中部地區和台中市民太不公平了，看看我們的台中市民多麼可愛，北高捷運這麼多條，政府投資這麼多，可是中部現在才第二條就幾乎把我們的預算砍光，我覺得對中部地區民眾太不公平。

她說，台中市民一年繳了2千5百億元給中央，各種預算分回來不到1千億元。看到北高的捷運一條一條的蓋，讓我們的眼淚都快流下來了，因為中部人台中人需要捷運，請給我們補助，也請按照當初講好的預算給我們補助，要拜託中央高抬貴手給我們補助。