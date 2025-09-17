捷運補助款吳思瑤批蔣萬安「恃寵而驕」 柳采葳轟吳：背棄選區

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議員柳采葳。記者翁至成／攝影。報系資料照
針對財劃法爭議，台北市長蔣萬安指中央原已核定的捷運路網補助經費將少650億元，民進黨立委吳思瑤昨批蔣恃寵而驕，得了便宜還賣乖。國民黨發言人、台北市議員柳采葳今反批吳思瑤背棄選區，才是「賴」寵而驕。

吳思瑤昨指出，多年來中央挹注大台北捷運路網達6700億元，看在其他資源相對貧瘠的縣市眼裡，情何以堪，蔣萬安「只討錢不辦事、不會執行政策，那市長換人做吧。」

柳采葳表示，中央與地方還在為財劃法吵得不可開交，卓榮泰一邊刪地方政府的補助款，一邊將修法爭議全賴給立法院，完全忽視自己不願意負起修法責任、提出對案，才是造成修法混亂的始作俑者，已是荒謬至極。

她說，沒想到台北市民一票票選出來的區域立委吳思瑤，更是「飼老鼠咬布袋」，帶頭支持民進黨政府刪除捷運興建預算，批評蔣萬安市長恃寵而驕，但其實真正背棄選區利益、「賴寵而驕」的，就是吳思瑤本人。

柳采葳表示，過去這幾個會期，明眼人都看得出來，賴清德跟柯建銘溝通斷線，全靠吳思瑤扮演跟總統府溝通的角色，擺明是總統眼前紅人。賴清德若要處理柯建銘，吳思瑤就可能隨時登上總召大位。但是再怎麼得到賴清德青睞，區域立委竟然反過來支持中央砍自己台北市的捷運興建費用，仍舊讓人瞠目結舌。

柳采葳表示，捷運路網計畫完成前，中央原已核定的捷運路網補助經費將少650億元。這樣的經費短缺直接衝擊目前正在興建的環狀線北環段工程。捷運北環段不僅鄰近吳思瑤的選區，其服務範圍曾涵蓋整個士林區。士林北投，更是吳思瑤擔任議員時期的原選區。

她說，北環段完工後，可大幅縮短士林到大直、新北產業園區等地的交通時間。原本預計將在2034年完工，若民進黨刪除這些捷運興建補助造成工程延宕，背棄選民，幫民進黨捍衛刪除捷運補助預算的吳思瑤委員，要如何跟選區選民交代？

吳思瑤 蔣萬安 柳采葳 財劃法 台北捷運

